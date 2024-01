Marius Şumudică îl transferă pe jucătorul preferat al lui Gigi Becali, de la FCSB! "Transferul va fi anunţat în câteva zile" - Antena Sport

Reclamă

„Dacă am ceva cu Edi este că are și el inteligența întunecată. Nu ai voie… Șut este cel mai bun închizător din toate timpurile pe care l-am avut de când sunt în fotbal. Nici Bourceanu, nici Pintilii”, spunea Gigi Becali, în toamna trecută.

Marius Şumudică a anunţat că nu mai cumpără jucători români

La plecarea spre Turcia, Marius Şumudică a fost întrebat ce jucători români va mai aduce la Gaziantep, iar Şumi a răspuns clar că nu va transfera alţi conaţionali pe lângă cei pe care îi are deja la echipă, Denis Drăguş, Florin Niţă şi Alexandru Maxim.

„Cu transferurile pe care le vom face, vom mai face încă 18-19 puncte şi ne vom salva.

Nu voi transfera niciun român. De data asta nu am niciun român pe listă. De fiecare dată am luat, de data asta nu am niciun român pe listă. Sunt jucători care evoluează în Argentina. Vreau doi argentinieni şi un jucător care joacă în Mexic”, a spus Şumi.

Becali l-a declarat netransferabil pe Şut, în 2023

Adrian Şut are acum o cotă de piaţă de două milioane de euro şi vine după un sezon în care a marcat două goluri în cele 25 de meciuri adunate în toate competiţiile. La debutul stagiunii, Becali îl declara netransferabil. Rămâne de văzut dacă latifundiarul îşi va schimba părerea.

„Am ofertă de două milioane, dar nu îl mai dau nici cu trei. Am avut două milioane acum două săptămâni. Nu direct, impresarul mi-a zis că două milioane oferă pe el. Am zis că vreau trei. Acum spun că nu îl dau, nu e de vânzare. Nu am eu averea mea? Mă interesează pe mine banii din fotbal? Eu mai vând că nu vreau să dau de la mine. Dar când avem cinci din cinci, cum să dau?”, a declarat Gigi Becali, în august 2023.