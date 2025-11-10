Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer” - Antena Sport

FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt, după un „thriller” cu șase goluri marcate.

Staff-ul roș-albaștrilor a apelat la o decizie bizară în timpul jocului și l-a trecut pe Juri Cisotti pe postul de fundaș dreapta, lucru remarcat și de Marius Șumudică.

Marius Șumudică, uluit de deciziile staff-ului de la FCSB

Marius Șumudică a vorbit despre autoritatea din cadrul clubului FCSB și a explicat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii greșesc în momentul în care îi permit patronului să ia decizii tactice.

Fostul tehnician al Rapidului i-a criticat pe cei doi pentru faptul că nu intervin, în contextul în care jucătorii sunt martori la tot ceea ce se întâmplă în cadrul echipei.

„Mă gândeam la ce a spus nea Mihai Stoichiță, făceam o analogie. Știți câți fundași dreapta a folosit FCSB-ul în acest sezon? Toma, Graovac, Crețu, Cisotti, Pantea… Deci a folosit cinci soluții și nu au găsit încă fundașul dreapta.