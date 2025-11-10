Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer”

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer”

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 21:52

Comentarii
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: E strigător la cer”

Marius Șumudică și Elias Charalambous / SPORT PICTURES

FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt, după un „thriller” cu șase goluri marcate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Staff-ul roș-albaștrilor a apelat la o decizie bizară în timpul jocului și l-a trecut pe Juri Cisotti pe postul de fundaș dreapta, lucru remarcat și de Marius Șumudică.

Marius Șumudică, uluit de deciziile staff-ului de la FCSB

Marius Șumudică a vorbit despre autoritatea din cadrul clubului FCSB și a explicat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii greșesc în momentul în care îi permit patronului să ia decizii tactice.

Fostul tehnician al Rapidului i-a criticat pe cei doi pentru faptul că nu intervin, în contextul în care jucătorii sunt martori la tot ceea ce se întâmplă în cadrul echipei.

„Mă gândeam la ce a spus nea Mihai Stoichiță, făceam o analogie. Știți câți fundași dreapta a folosit FCSB-ul în acest sezon? Toma, Graovac, Crețu, Cisotti, Pantea… Deci a folosit cinci soluții și nu au găsit încă fundașul dreapta.

Reclamă
Reclamă

Să ajungi să joci cu Cisotti fundaș dreapta, chiar dacă a făcut-o ok, nu dă bine pentru echipă, pentru jucători, nu e ok! Jucătorii simt lucrurile acestea. Eu îi înțeleg pe Gigi, Charalambous, Pintilii… Băi frate, dar să accepți orice așa? E strigător la cer”.

Marius Șumudică: „Ce înțeleg jucătorii?”

„Nu zic că e o problemă mare cu Charalambous, dar ceea ce spune Gigi în emisiuni… Că nu poate să-i schimbe, că a câștigat bani cu ei. Gigi spune că antrenorii știu că el face echipa, că el face schimbările și tot.

Când jucătorii aud lucrurile acestea, ajung să spună și ei că fac, că nu știu ce. MM e în tribună, Gigi i-a aruncat-o în cârca lui. Spune Gigi că e debandadă, dar cine controlează  la nivelul băncii? Sunt antrenorii, iar ei trebuie să țipe la jucători să se potolească. Ce să facă MM? Să vorbească din tribună și să-i spună lui Bîrligea să nu mai dea din mâini?

Oraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repedeOraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repede
Reclamă

Când tu vii și spui că tu faci schimbările și echipa… Ce înțeleg jucătorii? Poate să îi spună Charalambous lui Tănase orice, dar când iese patronul și spune lucrurile acestea… Nu spun că e o autoritate 0, dar tragem concluziile”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
22:43
Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice”
22:27
Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul “Steaua – FCSB”: “E echipa mea, care mi-a rămas în suflet”
21:59
Veste şoc pentru echipa la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate
21:15
VideoRomânii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare
20:47
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
20:40
Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 3 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 4 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 5 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 6 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România