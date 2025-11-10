Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer” - Antena Sport

FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt, după un „thriller” cu șase goluri marcate.
Staff-ul roș-albaștrilor a apelat la o decizie bizară în timpul jocului și l-a trecut pe Juri Cisotti pe postul de fundaș dreapta, lucru remarcat și de Marius Șumudică.
Marius Șumudică, uluit de deciziile staff-ului de la FCSB
Marius Șumudică a vorbit despre autoritatea din cadrul clubului FCSB și a explicat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii greșesc în momentul în care îi permit patronului să ia decizii tactice.
Fostul tehnician al Rapidului i-a criticat pe cei doi pentru faptul că nu intervin, în contextul în care jucătorii sunt martori la tot ceea ce se întâmplă în cadrul echipei.
„Mă gândeam la ce a spus nea Mihai Stoichiță, făceam o analogie. Știți câți fundași dreapta a folosit FCSB-ul în acest sezon? Toma, Graovac, Crețu, Cisotti, Pantea… Deci a folosit cinci soluții și nu au găsit încă fundașul dreapta.
Să ajungi să joci cu Cisotti fundaș dreapta, chiar dacă a făcut-o ok, nu dă bine pentru echipă, pentru jucători, nu e ok! Jucătorii simt lucrurile acestea. Eu îi înțeleg pe Gigi, Charalambous, Pintilii… Băi frate, dar să accepți orice așa? E strigător la cer”.
Marius Șumudică: „Ce înțeleg jucătorii?”
„Nu zic că e o problemă mare cu Charalambous, dar ceea ce spune Gigi în emisiuni… Că nu poate să-i schimbe, că a câștigat bani cu ei. Gigi spune că antrenorii știu că el face echipa, că el face schimbările și tot.
Când jucătorii aud lucrurile acestea, ajung să spună și ei că fac, că nu știu ce. MM e în tribună, Gigi i-a aruncat-o în cârca lui. Spune Gigi că e debandadă, dar cine controlează la nivelul băncii? Sunt antrenorii, iar ei trebuie să țipe la jucători să se potolească. Ce să facă MM? Să vorbească din tribună și să-i spună lui Bîrligea să nu mai dea din mâini?
Când tu vii și spui că tu faci schimbările și echipa… Ce înțeleg jucătorii? Poate să îi spună Charalambous lui Tănase orice, dar când iese patronul și spune lucrurile acestea… Nu spun că e o autoritate 0, dar tragem concluziile”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
