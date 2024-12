Marius Şumudică, răspuns fabulos pentru Gigi Becali: "Acum sunt tuşier. Când voi lua ecuson FIFA, voi lua geaca şi la 30 de grade" - Antena Sport

Marius Şumudică a avut un răspuns fabulos după ce Gigi Becali a spus că ar putea să fie doar un tuşier în playoff. Becali a făcut aceasă afirmaţie în contextul în care antrenorul Rapidului a spus că va arbitra lupta la titlu dacă va ajunge în playoff.

Marius Şumudică a spus că îşi va lua celebra geacă şi în meciurile din playoff, chiar dacă vor fi 30 de grade afară. Şumudică a spus că nu îşi va schimba geaca pentru că i-a adus noroc.

Marius Şumudică a avut un răspuns fabulos pentru Gigi Becali

„Nici nu ştiu cum să mă mai îmbrac. Orice aş lua pe mine, se discută. Când am avut hanoracul în Turcia, domne, a luat hanorac de 2.000 de euro. Eu nu port fake-uri. Am ajuns la un nivel să nu mai port fake-uri. Mi-am cumpărat o geacă, mi-a plăcut. Cu geaca asta nu am pierdut niciun joc. Singurul meci, unde nu am avut geaca, a fost cu Sepsi. Şi am pierdut.

Rezistă şi în Laponia dacă mă duc. Îţi promit că dacă voi fi în primele 6 echipe şi voi deveni ecuson FIFA în primele 6, că acum sunt tuşier, mă voi prezenta la meci cu aceeaşi geacă. Indiferent că vor fi 30 de grade afară. Voi veni cu aceeaşi geacă, îmi voi dubla mărimea borsetei să am mai multe deodorante. Îmi voi lua un maiou pe dedesubt şi voi veni cu geaca asta„, a spus Marius Şumudică.

Gigi Becali a râs de Marius Şumudică şi de Rapid

Marius Şumudică a anunţat că Rapid va arbitra lupta la titlu din play-off-ul acestui sezon şi reacţia lui Gigi Becali a fost una pe măsură. Patronul de la FCSB susţine că rivala din Giuleşti mai are de tras pentru a fi între primele 6 la finalul sezonului regulat.