Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: "La cum a jucat la Miercurea Ciuc..." - Antena Sport

Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: "La cum a jucat la Miercurea Ciuc…"

Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: “La cum a jucat la Miercurea Ciuc…”

Publicat: 16 septembrie 2025, 9:33

Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: La cum a jucat la Miercurea Ciuc…

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă despre şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul, în acest sezon de Liga 1. Campioana are doar şapte puncte, după nouă runde disputate, având şapte meciuri consecutive fără succes în campionat. În ultima etapă, roş-albaştrii au remizat cu Csikszereda, scor 1-1.

“Şumi” este de părere că fie FCSB, fie CFR Cluj, echipă care de asemenea are doar şapte puncte, nu se vor califica în play-off, în acest sezon.

Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off

Totodată, fostul antrenor de la Rapid a subliniat că după meciul cu Botoşani, din următoarea etapă, pentru FCSB va urma o perioadă cu meciuri din trei în trei zile, dat fiind faptul că îşi va începe şi aventura în grupa principală de Europa League.

“Eu cred că una dintre CFR Cluj și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu prindă niciuna. E foarte greu matematic. S-au jucat doar 9 etape într-adevăr, dar se vor întâlni între ele, echipele din fața lor vor face puncte… e greu.

FCSB va merge la Botoșani. La cum a jucat la Miercurea Ciuc, va putea oare să bată la Botoșani? Botoșaniul joacă foarte bine acasă. După, FCSB va juca din 3 în 3 zile. Nu e ușor.

În momentul de față, mă uit la UTA, la Pitești. Ambele joacă. FC Botoșani bate la Galați, unde e o deplasare grea. Botoșani dacă face 3-4 rezultate pozitive, nu îi mai dai jos de acolo. E greu”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

