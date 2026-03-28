Marius Șumudică, reacție fermă după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e numărul 1”

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 12:05

Marius Șumudică, reacție fermă după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: Gigi e numărul 1”

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Șumudică a reacționat, după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a subliniat că la formația campioană, Gigi Becali rămâne „numărul unu”.

Marius Șumudică i-a urat succes lui Mirel Rădoi și speră ca FCSB să prindă barajul pentru Conference League, după ratarea play-off-ului.

Marius Șumudică, reacție fermă după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Marius Șumudică a mai declarat că Gigi Becali a reușit să-l convingă pe Mirel Rădoi să revină la FCSB dată fiind relația de naș-fin dintre ei. „Șumi” a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului campioanei.

„Nu știu ce să zic. Gigi e Gigi. Trebuie să lucreze un antrenor care să accepte că Gigi e numărul 1. Nu știu ce se va întâmpla. Probabil contează și relația asta de rudenie dintre ei. Nu pot să zic nimic. Eu le doresc să prindă barajul. Dă culoare în momentul de față campionatului. În momentul în care FCSB va juca un baraj, ar însemna un joc extrem de important, un joc cu miză. Înseamnă mult. Îmi doresc ca acest mariaj să funcționeze și într-un final să aibă rezultate. Nu am nicio problemă.

Nu mă așteptam, dar este un om care se pliază așa pe ceea ce înseamnă FCSB. Acolo este el, a jucat la Steaua (n.r. FCSB). Eu îl cunosc foarte bine, am o relație bună cu el. Îl respect ca antrenor. Este un antrenor care încă are capacitatea de a ajunge mai sus. Cred că, în momentul în care a luat decizia, a avut o discuție cu patronul de acolo. S-au înțeles și, din punctul ăsta de vedere, eu consider că nu vor fi probleme”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

