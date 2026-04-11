Marius Şumudică, “săgeţi” către Mirel Rădoi: “Când ne luam toţi de Gigi Becali, FCSB arăta mai bine”

Marius Şumudică a criticat jocul FCSB-ului din play-out şi nu a ratat ocazia să îl înţepe pe Mirel Rădoi, cel care a preluat formaţia roş-albastră după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au ratat calificarea în play-off. După ultima etapă a sezonului regulat, cei doi au plecat de la echipă.

Gigi Becali l-a convins apoi pe Mirel Rădoi să preia echipa în această perioadă extrem de complicată, obiectivul fiind calificarea în preliminariile Conference League, prin intermediul barajului cu echipa care va termina pe locul 3 în play-off. Jocul FCSB-ului în play-out, sub comanda lui Mirel Rădoi, este însă mult sub nivelul aşteptărilor.

Marius Şumudică pune presiune pe Mirel Rădoi: “FCSB nu putea să arate aşa în play-off niciodată”

Marius Şumudică nu a ratat ocazia de a comenta prestaţiile FCSB-ului, în mod special cea de la Botoşani, când formaţia lui Marius Croitoru s-a impus după ce a fost condusă cu 2-1. Fostul antrenor al Rapidului nu este impresionat de Mirel Rădoi şi consideră că echipa juca mai bine pe vremea când Gigi Becali se implica direct la echipă.

“Să ajungi să ai un singur șut pe poartă pe la Botoșani, care erau o echipă ce schimbă antrenorul. Hai să punem în antiteză și să facem o comparație. Uite cum arată Botoșaniul cu Marius Croitoru, care vine cam în aceeași perioadă cu Rădoi, și uită-te cum arată FCSB. Nu putem compara Rădoi cu Croitoru.

Cu tot respectul, Rădoi este un antrenor care a antrenat și în străinătate, și la echipa națională a României, dar uită-te la modul de exprimare. FCSB nu putea să arate așa în play-off niciodată. Bîrligea este o mare pierdere pentru ei. Thiam nu este vârf, din punctul meu de vedere. Nici Miculescu nu este atacant.