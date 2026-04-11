Marius Şumudică, “săgeţi” către Mirel Rădoi: “Când ne luam toţi de Gigi Becali, FCSB arăta mai bine”

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 18:16

Mirel Rădoi şi Marius Şumudică / Hepta

Marius Şumudică a criticat jocul FCSB-ului din play-out şi nu a ratat ocazia să îl înţepe pe Mirel Rădoi, cel care a preluat formaţia roş-albastră după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au ratat calificarea în play-off. După ultima etapă a sezonului regulat, cei doi au plecat de la echipă.

Gigi Becali l-a convins apoi pe Mirel Rădoi să preia echipa în această perioadă extrem de complicată, obiectivul fiind calificarea în preliminariile Conference League, prin intermediul barajului cu echipa care va termina pe locul 3 în play-off. Jocul FCSB-ului în play-out, sub comanda lui Mirel Rădoi, este însă mult sub nivelul aşteptărilor.

Marius Şumudică pune presiune pe Mirel Rădoi: “FCSB nu putea să arate aşa în play-off niciodată”

Marius Şumudică nu a ratat ocazia de a comenta prestaţiile FCSB-ului, în mod special cea de la Botoşani, când formaţia lui Marius Croitoru s-a impus după ce a fost condusă cu 2-1. Fostul antrenor al Rapidului nu este impresionat de Mirel Rădoi şi consideră că echipa juca mai bine pe vremea când Gigi Becali se implica direct la echipă.

“Să ajungi să ai un singur șut pe poartă pe la Botoșani, care erau o echipă ce schimbă antrenorul. Hai să punem în antiteză și să facem o comparație. Uite cum arată Botoșaniul cu Marius Croitoru, care vine cam în aceeași perioadă cu Rădoi, și uită-te cum arată FCSB. Nu putem compara Rădoi cu Croitoru.

Cu tot respectul, Rădoi este un antrenor care a antrenat și în străinătate, și la echipa națională a României, dar uită-te la modul de exprimare. FCSB nu putea să arate așa în play-off niciodată. Bîrligea este o mare pierdere pentru ei. Thiam nu este vârf, din punctul meu de vedere. Nici Miculescu nu este atacant.

Eu am o întrebare, că l-am văzut pe Gigi prin Pipera, ne-am dat flashuri. Lumea l-a blamat, și sunt de acord, pentru că nu este normal ce făcea înainte, cu toate că este jucăria lui, banii lui, face ce vrea el. Dar cum e posibil ca FCSB, cu un antrenor titrat, cum este Rădoi, joacă cum joacă, iar înainte, când ne luam toți de Gigi Becali, FCSB arăta altfel ca joc. Cum vă explicați lucrul acesta?”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”
Fanatik.ro
El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”
20:16

LIVE TEXTFCSB – Oțelul 1-0. Târnovanu a revenit în poartă. Florin Tănase a înscris din penalty
20:06

VideoJurnal Antena Sport | Cristina Laslo a avut parte de o mare provocare de Paşte
20:05

Lamine Yamal scrie istorie în fotbal. Tocmai i-a depășit pe Raul și Messi cu un nou record
20:02

VideoJurnal Antena Sport | Au grijă doar de numărul unu
19:55

VideoJurnal Antena Sport | Dinamoviştii au poftă de victorii
19:32

UTA – FC Botoşani 3-1. “Bătrâna Doamnă” rămâne pe primul loc în play-out-ul Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 3 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 6 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului