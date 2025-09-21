Marius Șumudică știe ce a dus-o pe FCSB în criză: "I-am spus-o și lui Gigi Becali". Verdict sumbru oferit - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică știe ce a dus-o pe FCSB în criză: "I-am spus-o și lui Gigi Becali". Verdict sumbru oferit

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică știe ce a dus-o pe FCSB în criză: “I-am spus-o și lui Gigi Becali”. Verdict sumbru oferit

Marius Șumudică știe ce a dus-o pe FCSB în criză: “I-am spus-o și lui Gigi Becali”. Verdict sumbru oferit

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 13:08

Marius Șumudică știe ce a dus-o pe FCSB în criză: I-am spus-o și lui Gigi Becali. Verdict sumbru oferit

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Marius Șumudică a vorbit în cadrul unei intervenții despre “seceta” de la FCSB din campionat. Campioana en-titre are o singură victorie în 10 etape, iar ultimele rezultate au arătat o lipsă totală de formă a trupei lui Elias Charalambous.

Fostul antrenor de la Rapid este de părere că problema roș-albaștrilor în acest sezon este reprezentată de jucătorul Under-21.

Marius Șumudică: “Cred că va fi imposibil”

Tehnicianul de 54 de ani a mai vorbit și despre șansele la play-off ale roș-albaștrilor, subiect pe care l-a abordat și în urmă cu o etapă, după remiza dintre FCSB și Csikszereda. “Șumi” nu o vede deloc bine pe FCSB și crede că îi va fi greu trupei lui Charalambous să lege atât de multe victorii încât să revină între primele șase.

Antrenorul care urmează să semneze în China a detaliat motivul pentru care crede că situația jucătorului Under-21 a fost “călcâiul lui Ahile” al campioanei în acest start de sezon.

FCSB o să joace din 3 în 3 zile, la fel ca Universitatea Craiova, care nu mai poate pierde play-off-ul. FCSB-ului îi va fi greu să prindă. Este supusă multor probleme, accidentări. În campionat au cea mai mare problemă, pe care i-am spus-o și lui Gigi Becali, problema under-ului.

Acum, fie e Cercel, care cedează și se accidentează, apare Toma, care nu poate juca niciodată fundaș dreapta. Din cauza acestor improvizații îl elimini pe Crețu, îl pierzi pe Radunovic care e accidentat, în pierzi pe Dawa…

Ai pierdut 3 jucători care anul trecut jucau foarte bine. Ai aceste probleme, care vor apăsa, cumulate cu programul infernal îi va fi greu FCSB-ului să aibă 7-8 victorii consecutive. Cred că va fi imposibil“, a spus fostul antrenor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.

Până să revină în campionat, FCSB debutează în grupa Europa League în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individulFrații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
