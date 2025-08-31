Mehmet Topal, aproape de revenirea în România! Antrenorul pe care îl poate înlocui - Antena Sport

Mehmet Topal ar fi aproape de revenirea în România! Antrenorul din Turcia poate înlocui un tehnician din Liga 1, având în vedere rezultatele înregistrate de acesta în startul sezonului.

Este vorba despre Liviu Ciobotariu, care are zilele numărate la Petrolul. Sub comanda sa, „lupii” au înregistrat o singură victorie în 7 meciuri și sunt pe 12 în Liga 1, cu 6 puncte.

Mehmet Topal, aproape de revenirea la Petrolul!

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, oficialii celor de la Petrolul sunt în contact cu Mehmet Topal, cel care a mai antrenat echipa în perioadele iulie – decembrie 2024 și martie – mai 2025.

De menționat este faptul că Mehmet Topal urmează, în prezent, cursurile pentru licența UEFA Pro, pe care ar urma să le încheie în vara lui 2026.

Se pare că meciul cu Farul, din etapa a 8-a, ar putea decide soarta lui Liviu Ciobotariu, tehnician care a fost instalat la echipa din Ploiești înainte de startul noului sezon.