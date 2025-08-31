Mehmet Topal, aproape de revenirea în România! Antrenorul pe care îl poate înlocui - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Mehmet Topal, aproape de revenirea în România! Antrenorul pe care îl poate înlocui

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 17:33

Comentarii
Profimedia

Mehmet Topal ar fi aproape de revenirea în România! Antrenorul din Turcia poate înlocui un tehnician din Liga 1, având în vedere rezultatele înregistrate de acesta în startul sezonului.

Este vorba despre Liviu Ciobotariu, care are zilele numărate la Petrolul. Sub comanda sa, „lupii” au înregistrat o singură victorie în 7 meciuri și sunt pe 12 în Liga 1, cu 6 puncte.

Mehmet Topal, aproape de revenirea la Petrolul!

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, oficialii celor de la Petrolul sunt în contact cu Mehmet Topal, cel care a mai antrenat echipa în perioadele iulie – decembrie 2024 și martie – mai 2025.

De menționat este faptul că Mehmet Topal urmează, în prezent, cursurile pentru licența UEFA Pro, pe care ar urma să le încheie în vara lui 2026.

Se pare că meciul cu Farul, din etapa a 8-a, ar putea decide soarta lui Liviu Ciobotariu, tehnician care a fost instalat la echipa din Ploiești înainte de startul noului sezon.

Meciul Farul – Petrolul se va disputa luni, 1 septembrie, de la ora 21:00. Partida de la Ovidiu va putea fi urmărită în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce spunea Mehmet Topal după plecarea de la Petrolul

Mehmet Topal și-a încheiat al 2-lea mandat la Petrolul după 8 partide. Turcul a încheiat sezonul pe locul al 3-lea în play-out, însă a ales să nu mai rămână la cârma formației și în sezonul viitor.

După despărțirea de „lupii galbeni”, Mehmet Topal a spus că nu va uita niciodată perioada petrecută la Petrolul. Turcul a explicat că întreaga experiență a fost una „specială” și că a devenit un fan al echipei din Ploiești.

“Am lăsat în urmă un an care va ocupa un loc special în viața mea. Este imposibil să uit perioada petrecută alături de echipa Petrolul Ploiești, în mandatul meu de Director Tehnic. Fiecare moment pe care l-am trăit pe teren și în afara lui, prieteniile pe care le-am legat, experiențele pe care le-am acumulat sunt foarte valoroase pentru mine.

Acum sunt un fan înfocat al acestui club. Voi continua mereu să susțin Petrolul din toată inima. Aș dori să mulțumesc întregului staff al clubului, jucătorilor mei, fanilor, echipei tehnice și poporului român care m-a îmbrățișat. Am trăit cu adevărat această poveste în cel mai corect mod. Acum este timpul pentru pagini noi… Petrolul va fi mereu în inima mea. Cu dragoste și respect…”, a scris Mehmet Topal, în luna mai, pe Instagram.

