Meme Stoica începe anul cu înțepături la CSA Steaua. Ce listă de dorințe are pentru 2026 - Antena Sport

Meme Stoica începe anul cu înțepături la CSA Steaua. Ce listă de dorințe are pentru 2026

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 17:05

Meme Stoica la un meci al FCSB-ului de pe Arena Naţională - Profimedia

Planuri mari de început de an pentru managerul FCS-ului. Meme Stoica vrea din nou ca echipa să câștige campionatul, iar lista de dorințe este lungă. Să vedem care sunt.

Meme Stoica și-a fixat o listă de dorințe pentru anul 2026. Pe primul loc pe listă se află Supercupa României, ceea ce ar însemna ca FCSB să încheie sezonul competițional cu cel puțin un trofeu.

Printre obiectivele menționate se numără apoi creșterea coeficientului UEFA, eliminarea regulii U21, menținerea unui număr cât mai mic de accidentări, dar și încasări din partea FIFA pentru participarea jucătorilor FCSB la Cupa Mondială.

Aceasta din urmă dorință reflectă, de fapt, speranța exprimată de Mihai Stoica ca România să câștige barajul din luna martie și să obțină calificarea la turneul final. El nu uită nici de războiul pentru marca Steaua. Să vedem care e lista de dorințe a managerului din Ghencea.

”Ce-mi doresc pe 2026 :

1. Supercupa României.*

2. Creștere substanțială coeficient UEFA.*

3. O aplicație care să blocheze automat mesaje d’alea ‘la toată lista’.

4. Fără creșterea glicemiei pe fond nervos din cauza intersecțiilor blocate de șoferi idioți.

5. MobLand sezon 2 ASAP.

6. Abolire U21.

7. Iertare din partea celor cărora nu le-am răspuns la mesaje. Am avut foarte multe din cauza ălora care trimit la toată lista. Ostracizarea ălora.

8. Încasări de la FIFA pentru participare jucători la World Cup. Sume mari.*

9. Record negativ de RMN-uri.**

10. Sănătate tuturor. Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei.

* se aplică doar FCSB

** aplicabilitate universală”, a transmis Mihai Stoica într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

 
