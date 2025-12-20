Cum şi-a dat Meme Stoica acordul să meargă la Rapid: "Asta a fost povestea!" Telefonul de la Becali i-a schimbat cursul vieţii - Antena Sport

Cum ar fi fost? Managerul cu care FCSB a cunoscut cele mai frumoase performanţe în fotbal a fost la un pas să semneze cu Rapid! Povestea a fost spusă chiar de Meme Stoica, care a rememorat pentru Fanatik.ro primii paşi pe care i-a făcut în cariera lui managerială. Episodul se întâmpla în urmă cu 25 de ani, când Meme Stoica pleca de la Oţelul Galaţi. Copos a fost primul patron care l-a ofertat, iar Meme îşi dăduse deja acordul să meargă în Giuleşti. Cum a reuşit să-l “deturneze” Gigi Becali şi să ajungă în cele din urmă la FCSB? Meme Stoica şi-a aminit întregul episod.

„În 2002 am venit la Steaua. Trei ani am stat la Urziceni și am avut o perioadă de doi ani în care am fost plecat departe. Au mai fost câteva luni în care am lipsit din motive personale. Nu am mai vrut să rămân la Galați. Am avut niște probleme cu fostul primar. Într-o ședință de consiliu, când cineva a spus: ‘Hai să dăm niște bani la Oțelul, că ăla vrea să plece’, primarul a zis: ‘Cine să plece!?’. Am zis: ‘Bine, ok, plec’. Am hotărât să plec fără să am vreo ofertă. A venit o ofertă de la Rapid. Copos era”, povestește Meme Stoica.

Gigi Becali a intrat şi el pe fir, iar cel care a intermediat tratativele a fost Teia Sponte. Meme Stoica povesteşte că tatăl lui era dinamovist, dar a fost sfătuit inclusiv de familie să aleagă FCSB. Acolo unde avea un salariu de trei ori mai mic decât la Rapid.

„Eu nu răspundeam la numere necunoscute. Teia Sponte m-a sunat. Mi-a zis: ‘De ce nu-i răspunzi lui Gigi Becali? Ești nebun?’. Am sunat înapoi și mi-a zis: ‘Băi, da’ tu ce faci? Am auzit că ai plecat de la Galați!’. Am răspuns: ‘Da, am plecat și semnez cu Rapid’. M-a întrebat dacă nu vreau să vin la Steaua. Am zis că ba da, vreau. A trebuit să opresc mașina, că îmi tremura piciorul pe ambreiaj. Tata era dinamovist. L-am întrebat ce să fac și mi-a zis să merg la Steaua. Mi-a spus să nu mă gândesc la bani.

La Rapid luam 7.000 de euro plus prima întreagă. Mă duceam la peste 10.000. Știam cam ce se câștigă la Steaua. Am cerut 3.000 de dolari, în condițiile în care am găsit apartament cu 900 de euro. Era gaură. Fostul președinte avea 1.700 de euro. Chiar am venit. Am zis că avem posibilitatea să-l luăm pe Ghionea, în 2002. Asta a fost povestea”, a declarat Meme Stoica.