Mesajul lui Victor Piţurcă pentru cei de la FCSB, care sunt aproape campioni! Ce a spus despre Bîrligea - Antena Sport

Victor Piţurcă este convins că FCSB e deja campioană. Roş-albaştrii vor fi matematic campioni dacă CFR Cluj nu va câştiga meciul cu Universitatea Craiova, care se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Dacă ardelenii vor obţine victoria, FCSB ar mai avea nevoie de o victorie în ultimele 3 meciuri, cu U, Craiova şi CFR pentru a fi matematic campioană.

Convins că echipa lui Gigi Becali nu mai poate fi dată jos de pe primul loc, Piţurcă i-a felicitat pe cei de la FCSB pentru un nou titlu.

Mesajul lui Victor Piţurcă pentru cei de la FCSB: „Au luat campionatul pe merit. Bravo lor”

„Au luat campionatul pe merit, a fost cea mai bună echipă, constantă. Bravo lor, felicitări, ce putem să spunem?

(n.r: despre Bîrligea) Bîrligea eu zic că a jucat mult mai bine decât a făcut-o la CFR, venirea lui a avut un impact, e un atacant bun al fotbalului românesc. Poate să joace şi la naţională, depinde de selecţioner. Acum nici nu prea avem mulţi atacanţi în lot”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Cu 3 etape înainte de final, liderul FCSB are 45 de puncte. Ocupanta locului 2, CFR Cluj, are 38 de puncte. Pe locul 3 e Universitatea Craiova, care are 36 de puncte şi a ratat matematic titlul de campioană.