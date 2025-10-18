Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma - Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: "Umbrit de controverse" - Antena Sport

Cristi Chivu va fi luat la ţintă de fani în meciul dintre AS Roma şi Inter, din etapa a 7-a din Serie A, care se va juca sâmbătă, de la 21:45. Italienii au anunţat că antrenorul român va fi huiduit pe Olimpico.
Italienii au amintit de momentul în care Cristi Chivu a plecat de la AS Roma pentru a semna cu Inter, el fiind aproape şi de un transfer de senzaţie la Real Madrid, în vara lui 2007.
Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter
Italienii au dezvăluit şi tot ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Concret, după ce şi-a dat acordul pentru transferul la Inter, Cristi Chivu a fost “pedepsit” de cei de la AS Roma şi a fost trimis să se antreneze pe un teren secundar, unde fanii au dat buzna peste el şi l-au huiduit copios.
De acelaşi tratament va avea parte şi pe Olimpico, la meciul din această seară. Italienii sunt convinşi că fanii lui AS Roma nu au trecut peste “trădarea” lui Cristi Chivu.
“Roma l-a iubit, dar îl va huidui.
Cristian Chivu se întoarce în această seară pe Olimpico ca antrenor al lui Inter. A plecat exact când nu avea de gând să o facă niciodată. În vara anului 2007, Roma tocmai câștigase Coppa Italia împotriva lui Inter, reușind să obțină o victorie răsunătoare cu 6-2 pe stadionul Olimpico. Chivu radiază de bucurie, bucurându-se de primul său trofeu în Italia. Bate la ușa directorului sportiv Daniele Prade: ‘Ce facem cu contractul?’.
Trec câteva zile: Roma îl informează pe Chivu că l-a vândut la Real Madrid pentru 18 milioane de euro. Există însă un mic detaliu: Cristian a ajuns între timp la un acord cu Inter și nu are nicio intenție să renunțe la cuvântul dat.
În cele din urmă, poziția jucătorului va prevala: Chivu va semna cu Inter. Dar mai întâi, Roma va trece prin câteva săptămâni dificile. Fanii îl consideră pe Chivu un trădător. Chivu este pedepsit de două ori: nu este invitat la meciul amical de la Olimpico pentru a 80-a aniversare a clubului și, mai important, trebuie să se antreneze pe stadionul Flaminio în timpul unei zile aprinse cu porțile deschise, în care fanii îl huiduiesc și îl insultă constant.
După cum scrie Gazzetta dello Sport, în această seară, el știe deja că va fi inundat de ostilitate din partea vechilor săi prieteni. A avut niște momente uimitoare la Roma, mai ales în primul său an sub conducerea lui Capello, când a visat pentru scurt timp la Scudetto.
A suferit o accidentare de lungă durată care l-a împiedicat să-și ajute coechipierii care se scufundaseră în zona retrogradării. A terminat în forță cu un titlu sărbătorit chiar pe Meazza, stadionul care avea să devină al său. O ieșire care, dacă ar fi fost atent planificată, nu ar fi mers atât de rău. Păcat că a fost umbrită de controverse. Dar dragostea adevărată nu se termină niciodată cu zâmbete”, au transmis italienii despre Cristi Chivu, înainte de AS Roma – Inter.
Inter a legat cinci victorii în toate competiţiile, căutând-o pe a şasea în duelul cu AS Roma. Nerazzurrii ocupă locul patru, cu 12 puncte, la trei puncte distanţă de rivalii de pe Olimpico.
