Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma - Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: "Umbrit de controverse" - Antena Sport

Cristi Chivu va fi luat la ţintă de fani în meciul dintre AS Roma şi Inter, din etapa a 7-a din Serie A, care se va juca sâmbătă, de la 21:45. Italienii au anunţat că antrenorul român va fi huiduit pe Olimpico.

Italienii au amintit de momentul în care Cristi Chivu a plecat de la AS Roma pentru a semna cu Inter, el fiind aproape şi de un transfer de senzaţie la Real Madrid, în vara lui 2007.

Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter

Italienii au dezvăluit şi tot ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Concret, după ce şi-a dat acordul pentru transferul la Inter, Cristi Chivu a fost “pedepsit” de cei de la AS Roma şi a fost trimis să se antreneze pe un teren secundar, unde fanii au dat buzna peste el şi l-au huiduit copios.

De acelaşi tratament va avea parte şi pe Olimpico, la meciul din această seară. Italienii sunt convinşi că fanii lui AS Roma nu au trecut peste “trădarea” lui Cristi Chivu.

“Roma l-a iubit, dar îl va huidui.