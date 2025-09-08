Mihai Pintilii: "Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali"! Cine e antrenorul principal al campioanei - Antena Sport

Mihai Pintilii (40 de ani) a tranşat problema antrenorului principal de la FCSB. El nu a avut nicio problemă să recunoască faptul că la campioana României deciziile le ia Gigi Becali.

Pintilii a spus răspicat că antrenorul principal e cipriotul Elias Charalambous (44 de ani). Pintilii este antrenorul secund al FCSB-ului din 2020, de dinainte de a veni la echipă Charalambous. Cipriotul a fost adus în martie 2023, reuşind de atunci să aducă două titluri de campioană FCSB-ului. Pintilii nu are licenţă PRO, aşa că nu poate fi antrenor principal în Liga 1.

Pintilii: “Charalambous e antrenor principal. Am încheiat discuția!”

“Charalambous e antrenor principal. Păi, despre ce mai vorbim? Când am fost delegat, toată lumea zicea că sunt delegat. Am încheiat discuția! Nu există la noi vioara întâi, vioara a doua. Suntem un grup.

Ordinele la echipa asta le dă doar Gigi Becali. Charalambous lucrează tactic, ne împărțim rolurile, ne împărțim în funcție de meci. El ia atacanții, eu iau mijlocașii și fundașii, mai schimbăm. Mai sunt Lucian Filip și Alin Stoica, se implică și ei.

Suntem 6-7 inși, stăm la masă și facem strategia. Dimineața pregătim programul pentru o săptămână întreagă. Mai sunt discuții între noi legate de un jucător anume. Ar merita să joace ăla, ar merita să joace celălalt… Charalambous e antrenor principal, de ce aș fi invidios pe el că apare mai des?”, a declarat Mihai Pintilii pentru digisport.ro.