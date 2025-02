Mihai Rotaru a anunţat două transferuri la Universitatea Craiova: "Este făcut în mare parte" - Antena Sport

Mihai Rotaru este patronul de la Universitatea Craiova / Captură AntenaSport. Mihai Rotaru a anunţat două transferuri la Universitatea Craiova. Finanţatorul oltenilor a spus că pe lângă aducerea lui Vasile Mogoş, va mai transfera un jucător „polivalent”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihai Rotaru a mai spus că transferul lui Vasile Mogoş este în mare parte făcut. Despre al doilea jucător, Mihai Rotaru s-a limitat în a spus că este „polivalent”, fără să dea alte detalii. Mihai Rotaru îi mai aduce doi jucători lui Mirel Rădoi „Este făcut în mare marte (n.r. – transferul lui Mogoș), dar așteptăm până îl prezentăm să fie oficial, să fie sigur. Au fost discuții înainte să vină Mirel. Lucrăm la 2 transferuri, inclusiv pe cel al lui Mogoș, iar altul al unui jucător polivalent„, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro. Ce a spus Mirel Rădoi despre condițiile de la Clinceni, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-1 La finalul partidei, Mirel Rădoi a ținut să își laude elevii pentru performanța reușită, însă s-a plâns și de starea gazonului de la Clinceni. Tehnicianul oltenilor a recunoscut că nu și-ar fi certat jucătorii în cazul în care duelul se termina la egalitate, având în vedere condițiile de pe teren. De asemenea, Mirel Rădoi a vorbit și despre situația lui Vasile Mogoș și a dat de înțeles că acesta va semna în scurt timp cu Universitatea Craiova. Reclamă

„Mă așteptam să avem ceva probleme, din cauza gazonului. Erau foarte importante cele 3 puncte, măcar până mâine ne putem bucura de primul loc. Nu am ajuns întâmplător aici, după cum s-au pregătit jucătorii.. toate felicitările mele.

Datorită mentalității, indiferent dacă e vorba de o partidă în deplasare sau nu, vreau să câștig. Și la un 0-0 astăzi nu aș fi condamnat jucătorii, nu ai cum să joci în condițiile astea!

Sunt câteva lucruri pe care le-am schimbat, chiar dacă am schimbat sistemul. Am încercat să echilibrăm ambele părți ale jocului. Am preferat să remediem problemele defensive și după aceea să dăm o oarecare libertate în atac.

