Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi - Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: "Să își vadă de treaba lui" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a făcut lumină în legătură cu netitularizarea lui Ștefan Baiaram în meciul de la Galați, câștigat de Oțelul cu 1-0. Mirel Rădoi a fost criticat pentru decizia de a nu-l introduce încă din primul minut pe Baiaram și s-a vorbit inclusiv despre un conflict între jucător și antrenorul oltenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei care au criticat decizia lui Mirel Rădoi de a-l lăsa pe bancă pe Baiaram până în repriza a doua s-a numărat și Marius Șumudică, fiind de părere că tânărul de 22 de ani nu trebuie să lipsească din echipa Universității Craiova.

Mihai Rotaru, deranjat de Marius Șumudică: “Am văzut tot felul de comentarii”

Mihai Rotaru a anunțat însă că este vorba despre o decizie tactică a lui Mirel Rădoi, cel care are libertate totală în Bănie, atunci când vine vorba despre deciziile luate în legătură cu echipa la Craiova:

“Păi, mă întrebați de ce e rezervă, prima, pentru că este o decizie a antrenorului, iar noi, întotdeauna am fost organizați ca și club, pentru a-i da antrenorului toată logistica și toată libertatea de care e nevoie pentru a performa.

A fost o decizie tehnico-tactică, venită înainte, știți foarte bine că a fost cu un meci înainte, adică la meciul cu Farul Constanța, a început a doua oară. Fane, Ștefam Baiaram, a venit cu o încărcătură de la echipa națională, nu a venit medical suta la suta, deci nu văd aici absolut nicio problemă, că am văzut o felul de comentarii”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.