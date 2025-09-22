Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi - Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: "Să își vadă de treaba lui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui”

Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui”

Publicat: 22 septembrie 2025, 12:42

Comentarii
Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: Să își vadă de treaba lui

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a făcut lumină în legătură cu netitularizarea lui Ștefan Baiaram în meciul de la Galați, câștigat de Oțelul cu 1-0. Mirel Rădoi a fost criticat pentru decizia de a nu-l introduce încă din primul minut pe Baiaram și s-a vorbit inclusiv despre un conflict între jucător și antrenorul oltenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei care au criticat decizia lui Mirel Rădoi de a-l lăsa pe bancă pe Baiaram până în repriza a doua s-a numărat și Marius Șumudică, fiind de părere că tânărul de 22 de ani nu trebuie să lipsească din echipa Universității Craiova.

Mihai Rotaru, deranjat de Marius Șumudică: “Am văzut tot felul de comentarii”

Mihai Rotaru a anunțat însă că este vorba despre o decizie tactică a lui Mirel Rădoi, cel care are libertate totală în Bănie, atunci când vine vorba despre deciziile luate în legătură cu echipa la Craiova:

“Păi, mă întrebați de ce e rezervă, prima, pentru că este o decizie a antrenorului, iar noi, întotdeauna am fost organizați ca și club, pentru a-i da antrenorului toată logistica și toată libertatea de care e nevoie pentru a performa.

A fost o decizie tehnico-tactică, venită înainte, știți foarte bine că a fost cu un meci înainte, adică la meciul cu Farul Constanța, a început a doua oară. Fane, Ștefam Baiaram, a venit cu o încărcătură de la echipa națională, nu a venit medical suta la suta, deci nu văd aici absolut nicio problemă, că am văzut o felul de comentarii”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Lui Mihai Rotaru nu i-au picat bine nici declarațiile lui Marius Șumudică. Patronul Universității Craiova i-a sugerat fostului antrenor de la Rapid să nu își mai dea cu părerea așa mult despre echipa sa:

“Eu zic că Șumi ar trebui să-și vadă de treaba lui. A fost strict o decizie tehnico-tactică a antrenorului, pe care noi nici măcar nu putem să spunem că o susținem pentru că este în virtutea firii să susținem astfel de decizii. Acum, dacă nu joacă Screciu sau nu joacă Cicâldău sau n-a jucat Anzor, nu a jucat Telles, n-a jucat Teles, înseamnă că a existat o problemă? Nu. Înseamnă că a fost o decizie a antrenorului și că așa a gândit meciul”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi realeVerificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
15:40
EXCLUSIVPrima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României
15:09
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio
15:04
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
14:10
Simona Halep a semnat un nou contract
13:44
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca