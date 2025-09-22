Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi - Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: "Să își vadă de treaba lui" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a făcut lumină în legătură cu netitularizarea lui Ștefan Baiaram în meciul de la Galați, câștigat de Oțelul cu 1-0. Mirel Rădoi a fost criticat pentru decizia de a nu-l introduce încă din primul minut pe Baiaram și s-a vorbit inclusiv despre un conflict între jucător și antrenorul oltenilor.
Printre cei care au criticat decizia lui Mirel Rădoi de a-l lăsa pe bancă pe Baiaram până în repriza a doua s-a numărat și Marius Șumudică, fiind de părere că tânărul de 22 de ani nu trebuie să lipsească din echipa Universității Craiova.
Mihai Rotaru, deranjat de Marius Șumudică: “Am văzut tot felul de comentarii”
Mihai Rotaru a anunțat însă că este vorba despre o decizie tactică a lui Mirel Rădoi, cel care are libertate totală în Bănie, atunci când vine vorba despre deciziile luate în legătură cu echipa la Craiova:
“Păi, mă întrebați de ce e rezervă, prima, pentru că este o decizie a antrenorului, iar noi, întotdeauna am fost organizați ca și club, pentru a-i da antrenorului toată logistica și toată libertatea de care e nevoie pentru a performa.
A fost o decizie tehnico-tactică, venită înainte, știți foarte bine că a fost cu un meci înainte, adică la meciul cu Farul Constanța, a început a doua oară. Fane, Ștefam Baiaram, a venit cu o încărcătură de la echipa națională, nu a venit medical suta la suta, deci nu văd aici absolut nicio problemă, că am văzut o felul de comentarii”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
Lui Mihai Rotaru nu i-au picat bine nici declarațiile lui Marius Șumudică. Patronul Universității Craiova i-a sugerat fostului antrenor de la Rapid să nu își mai dea cu părerea așa mult despre echipa sa:
“Eu zic că Șumi ar trebui să-și vadă de treaba lui. A fost strict o decizie tehnico-tactică a antrenorului, pe care noi nici măcar nu putem să spunem că o susținem pentru că este în virtutea firii să susținem astfel de decizii. Acum, dacă nu joacă Screciu sau nu joacă Cicâldău sau n-a jucat Anzor, nu a jucat Telles, n-a jucat Teles, înseamnă că a existat o problemă? Nu. Înseamnă că a fost o decizie a antrenorului și că așa a gândit meciul”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
