Mihai Stoica a dat detalii despre echipa FCSB-ului la meciul cu Dinamo: "S-au schimbat multe de la declaraţia lui Gigi" - Antena Sport

Bîrligea e bun, are calitate, dar nu doar el. Au o echipă bună, au jucători talentați, au calitate. Noi suntem în proces de creștere, am văzut multe lucruri pozitive și la meciul din campionat. Au fost mulți suporteri la meciul cu ei din campionat, a fost greu pentru toată lumea că am pierdut. Este datoria noastră să reacționăm, să luptăm, iar la următoarele meciuri să aducem cât mai mulți suporteri la stadion. Vreau să fim mai buni în viitor astfel încât să umplem stadionul.

(n.r. Milanov) Vom vedea, are puține probleme de la ultimul meci. Restul jucătorilor sunt sută la sută pregătiți”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.

Echipa probabilă a celor de la Dinamo: