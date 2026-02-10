Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: "Exact profilul pe care îl vrea Gigi" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 8:25

Mihai Stoica, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Mihai Stoica a anunţat că FCSB este foarte aproape să transfere un atacant în vară. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că s-a făcut o ofertă încă din această iarnă, dar contextul a făcut ca jucătorul să nu poată fi transferat, el neputând fi înlocuit la echipa la care evoluează în prezent.

După ce Dennis Politic a fost trimis la Hermannstadt, iar Octavian Popescu nu se mai ridică la nivelul aşteptărilor, FCSB caută un jucător care să evolueze în banda stângă, iar Mihai Stoica este convins că în vară se va concretiza mutarea.

Mihai Stoica este convins că FCSB a rezolvat deja un transfer pentru perioada de mercato din vară: “Mi-a plăcut enorm”

Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului pe care nu l-a numit şi nici nu a vrut să dea detalii despre campionatul în care joacă, dar a declarat că acesta este tipul de jucător care este pe placul patronului Gigi Becali:

“Am avut o altă poziție pe care voiam să o acoperim, poziția de atacant lateral stânga. Aveam un jucător care ne-a plăcut foarte, foarte mult, sunt convins că în vară îl vom transfera. Mie mi-a plăcut enorm, pentru că știam că este exact profilul pe care îl vrea Gigi: un jucător care, 1 vs. 1, e foarte, foarte bun. Iar noi nu avem jucător la momentul ăsta care să dribleze, care să-și caute adversarul și să-l “execute” unu la unu. Jucătorul ăla asta face.

Agentul lui mi-a spus că poate fi transferat. Am făcut o ofertă, după care jucătorul echipei la care activează, și este cam cel mai bun jucător din echipa lui, a spus <<La noi s-a terminat perioada de transferuri, noi nu avem cum să-l înlocuim>>. Eu am încercat ultima soluție: <<bine, și dacă se accidentează, cu ce-l înlocuiți?>>. El a spus: “vezi de treaba ta” și nu s-a putut lua”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

