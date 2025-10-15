FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: "Asta e treaba lui" - Antena Sport

România a câştigat meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026, dar toate gândurile se îndreaptă acum către partida de pe 15 noiembrie, din Bosnia. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din martie şi, mai ales, vor să rămână în cursa pentru locul 2 al grupei.
Toată lumea aşteaptă acum din partea jucătorilor lui Mircea Lucescu aceeaşi atitudine avută şi în meciul de pe Arena Naţională, când Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.
Mihai Stoichiţă: “Treaba lui Mircea Lucescu este să îi ţină în priză pe jucători”
Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, a declarat că nu face calcule înaintea ultimelor două partide ale naţionalei din această campanie de calificare, dar vrea să vadă jucătorii la fel de determinaţi şi disciplinaţi, aşa cum s-a întâmplat duminică seară, în meciul cu Austria.
De asemenea, Stoichiţă este convins că Mircea Lucescu este cel mai potrivit antrenor pentru a-i ţine în priză pe jucători înaintea unor astfel de meciuri şi că aceasta este treaba lui, Federaţia urmând să le pună la dispoziţie jucătorilor şi staff-ului echipei naţionale tot ce le trebuie pentru a face performanţă:
“Eu nu fac calcule. Vreau doar să-i văd la treabă, la fel de determinați și disciplinați ca în meciul cu Austria. Împreună cu Lucescu trebuie să obținem un baraj mai ușor și să mergem în America. Asta e treaba lui Lucescu — el știe cum să-i țină în priză și să aducă rezultate. Noi, restul, asigurăm tot ce e nevoie pentru bunul mers al lucrurilor”, a declarat Mihai Stoichiţă, potrivit sptfm.ro.
Cu două meciuri rămase din această campanie de calificare, România se află pe locul 3, cu 10 puncte. Austria este lider, cu 15 puncte, în timp ce Bosnia ocupă locul 2, cu 13 puncte.
Meciul România – San Marino, ultimul duel pentru tricolori din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, la Ploieşti, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
