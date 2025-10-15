Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: "Asta e treaba lui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: “Asta e treaba lui”

FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: “Asta e treaba lui”

Publicat: 15 octombrie 2025, 19:07

Comentarii
FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: Asta e treaba lui

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

România a câştigat meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026, dar toate gândurile se îndreaptă acum către partida de pe 15 noiembrie, din Bosnia. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din martie şi, mai ales, vor să rămână în cursa pentru locul 2 al grupei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toată lumea aşteaptă acum din partea jucătorilor lui Mircea Lucescu aceeaşi atitudine avută şi în meciul de pe Arena Naţională, când Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.

Mihai Stoichiţă: “Treaba lui Mircea Lucescu este să îi ţină în priză pe jucători”

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, a declarat că nu face calcule înaintea ultimelor două partide ale naţionalei din această campanie de calificare, dar vrea să vadă jucătorii la fel de determinaţi şi disciplinaţi, aşa cum s-a întâmplat duminică seară, în meciul cu Austria.

De asemenea, Stoichiţă este convins că Mircea Lucescu este cel mai potrivit antrenor pentru a-i ţine în priză pe jucători înaintea unor astfel de meciuri şi că aceasta este treaba lui, Federaţia urmând să le pună la dispoziţie jucătorilor şi staff-ului echipei naţionale tot ce le trebuie pentru a face performanţă:

“Eu nu fac calcule. Vreau doar să-i văd la treabă, la fel de determinați și disciplinați ca în meciul cu Austria. Împreună cu Lucescu trebuie să obținem un baraj mai ușor și să mergem în America. Asta e treaba lui Lucescu — el știe cum să-i țină în priză și să aducă rezultate. Noi, restul, asigurăm tot ce e nevoie pentru bunul mers al lucrurilor”, a declarat Mihai Stoichiţă, potrivit sptfm.ro.

Reclamă
Reclamă

Cu două meciuri rămase din această campanie de calificare, România se află pe locul 3, cu 10 puncte. Austria este lider, cu 15 puncte, în timp ce Bosnia ocupă locul 2, cu 13 puncte.

Meciul România – San Marino, ultimul duel pentru tricolori din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, la Ploieşti, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilorAngajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Observator
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
21:04
Naționala de handbal feminin a României, eșec în primul meci de la EHF EuroCup
20:56
EXCLUSIVControale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!”
20:43
Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?”
20:03
E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra
19:48
Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit
19:11
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”