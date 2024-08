Mihai Stoica a răbufnit după penalty-ul care i-a adus victoria FCSB-ului, în meciul cu Farul: "Greu le e unora!" - Antena Sport

După meciul cu Farul Constanța, FCSB a urcat pe locul al 7-lea în Liga 1, cu 5 puncte. De cealaltă parte, echipa lui Gică Hagi se află pe poziția a 10-a, cu 4 puncte.

Gigi Becali s-a năpustit asupra unui titular de la FCSB

Gigi Becali s-a năpustit asupra unui titular de la FCSB după victoria obținută în prelungiri cu Farul, scor 3-2, în etapa a 5-a a Ligii 1. Patronul campioanei României a transmis un ultimatum și a amenințat cu amenzi.

Daniel Popa l-a înfuriat din nou pe patron. Atacantul de 29 de ani, transferat cu 300.000 de euro de la U Cluj, nu are liniște la FCSB. Popa a jucat din primul minut în Ghencea, dar a fost schimbat la pauză cu Alex Băluță.

Becali l-a „taxat” pe Daniel Popa la finalul meciului cu Farul și a anunțat că este nevoit să mai facă un transfer. Nu mai are încredere în fostul dinamovist, căruia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de euro.

„Te-ai îngrășat la FCSB, ai cinci kilograme în plus! Așa îl văd eu! Dă-i amendă! S-a îngrășat la FCSB (n.r. Daniel Popa), are trei kile în plus! Ai venit să demonstrezi, demonstrează, mă! Trebuia să iau un atacant, ce să fac…”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Daniel Popa a dat o adevărată lovitură financiară după ce FCSB a reușit să se califice în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Atacantul este sigur că va primi bonusul de 80.000 de euro, pentru calificarea roș-albaștrilor în grupele unei competiții europene.