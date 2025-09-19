Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: "Ăsta a fost recordul" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul”

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 10:58

Hepta

Mihai Stoica a dezvăluit cât de mult vorbește, la telefon, cu Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație de la FSCB a uimit pe toată lumea.

Este deja cunoscut faptul că patronul campioanei se implică în viața echipei. Acum, Mihai Stoica a recunoscut că vorbește în fiecare zi cu Gigi Becali.

Cât de mult vorbește Mihai Stoica, la telefon, cu Gigi Becali

Oficialul campioanei a dezvăluit și că cea mai lungă convorbire pe care a avut-o cu Gigi Becali a fost de 4 ore și 22 de minute.

De asemenea, Mihai Stoica a precizat și faptul că Gigi Becali își găsește mereu timp pentru a-l contacta.

„(n.r. Cât timp vorbești la telefon cu Gigi Becali într-o zi?) Recordul a fost 4 ore și 22 de minute, când am însumat convorbirile în ziua respectivă. Recordul cap-coadă, două ore. La o vreme, convorbirea se întrerupea automat la o oră. Acum nu se mai întrerupe. Nu există zi fără câteva convorbiri. Doar dacă e plecat, dar și de acolo găsește timp”, a spus Mihai Stoica, citat de orangesport.ro.

