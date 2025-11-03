Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă forţaţi să fiu amendat" Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Mă forţaţi să fiu amendat” Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona

“Mă forţaţi să fiu amendat” Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona

Publicat: 3 noiembrie 2025, 10:37

Comentarii
Mă forţaţi să fiu amendat Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona

Mirel Rădoi la conferinţa de presă

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a spus, la conferinţa de presă de după derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2, ce a discutat cu patronul Mihai Rotaru săptămâna trecută.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima vreme s-a scris că Mirel Rădoi ar intenţiona să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova. În cele din urmă el a decis să rămână la echipa patronată de Mihai Rotaru.

Mirel Rădoi, despre discuţiile cu Mihai Rotaru: “Doar ceea ce îl priveşte pe dânsul”

(n.r: Aţi discutat cu patronul echipei. Ce i-aţi cerut?) Nu mai îmi aduc aminte când am discutat, dacă săptămâna asta, dar da, am avut o discuţie.

(n.r: Ce i-aţi cerut?) Astea sunt lucruri care rămân între mine şi dânsul. După aceea, inclusiv contractual mă forţaţi să fiu amendat. Sunt discuţii generale, până la urmă, ceea ce implică viaţa echipei şi, cumva, activitatea de zi cu zi, dar doar ceea ce îl priveşte pe dânsul. Restul, ceea ce înseamnă programul echipei, alcătuirea, nu am cum să fac lucrul acesta cu nimeni, dar dânsul ştie deja”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă.

Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty dictat în prelungiri, cu VAR

Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.

Reclamă
Reclamă

Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, doupă minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.

Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalty. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.

Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Liga 1, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.

Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimeiLivrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Observator
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
13:46
Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY
13:44
“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul
13:37
Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei
13:37
VIDEOLuka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers
13:28
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
13:26
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”