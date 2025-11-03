"Mă forţaţi să fiu amendat" Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a spus, la conferinţa de presă de după derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2, ce a discutat cu patronul Mihai Rotaru săptămâna trecută.

În ultima vreme s-a scris că Mirel Rădoi ar intenţiona să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova. În cele din urmă el a decis să rămână la echipa patronată de Mihai Rotaru.

Mirel Rădoi, despre discuţiile cu Mihai Rotaru: “Doar ceea ce îl priveşte pe dânsul”

“(n.r: Aţi discutat cu patronul echipei. Ce i-aţi cerut?) Nu mai îmi aduc aminte când am discutat, dacă săptămâna asta, dar da, am avut o discuţie.

(n.r: Ce i-aţi cerut?) Astea sunt lucruri care rămân între mine şi dânsul. După aceea, inclusiv contractual mă forţaţi să fiu amendat. Sunt discuţii generale, până la urmă, ceea ce implică viaţa echipei şi, cumva, activitatea de zi cu zi, dar doar ceea ce îl priveşte pe dânsul. Restul, ceea ce înseamnă programul echipei, alcătuirea, nu am cum să fac lucrul acesta cu nimeni, dar dânsul ştie deja”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă.

Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty dictat în prelungiri, cu VAR

Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.