"Mă forţaţi să fiu amendat" Mirel Rădoi a spus ce a discutat cu Mihai Rotaru după ce s-a scris că va demisiona - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a spus, la conferinţa de presă de după derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2, ce a discutat cu patronul Mihai Rotaru săptămâna trecută.
În ultima vreme s-a scris că Mirel Rădoi ar intenţiona să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova. În cele din urmă el a decis să rămână la echipa patronată de Mihai Rotaru.
Mirel Rădoi, despre discuţiile cu Mihai Rotaru: “Doar ceea ce îl priveşte pe dânsul”
“(n.r: Aţi discutat cu patronul echipei. Ce i-aţi cerut?) Nu mai îmi aduc aminte când am discutat, dacă săptămâna asta, dar da, am avut o discuţie.
(n.r: Ce i-aţi cerut?) Astea sunt lucruri care rămân între mine şi dânsul. După aceea, inclusiv contractual mă forţaţi să fiu amendat. Sunt discuţii generale, până la urmă, ceea ce implică viaţa echipei şi, cumva, activitatea de zi cu zi, dar doar ceea ce îl priveşte pe dânsul. Restul, ceea ce înseamnă programul echipei, alcătuirea, nu am cum să fac lucrul acesta cu nimeni, dar dânsul ştie deja”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă.
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty dictat în prelungiri, cu VAR
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, doupă minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.
Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalty. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.
Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Liga 1, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.
