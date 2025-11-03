"Nu ai cum să nu vezi" Marius Şumudică l-a criticat pe Marcel Bîrsan după prestaţia de la Craiova - Rapid 2-2 - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) e de părere că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) trebuia să vadă penalty-ul din prelungirile partidei fără VAR.

Totuşi, deşi nu a fost mulţumit de prestaţia lui Bîrsan, Şumudică a concluzionat că prestaţia lui Bîrsan nu a influenţat rezultatul final al derby-ului.

Marius Şumudică, despre derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Trebuia delegat un arbitru cu ecuson FIFA”

“Trebuia delegat un arbitru cu ecuson FIFA. Ca la Real – Barca. Dacă eşti un arbitru de valoare nu ai cum să nu vezi faultul ăla. Se vede clar că Aioani ajunge târziu şi îi dă cu pumnul în cap.

Nu a influenţat rezultatul. E adevărat că ambele echipe pot fi frustrate. Într-o mai mică măsură Rapidul”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

“Craiova a subordonat Rapidul, trebuie să recunoaştem”

“Meciul sezonului. Două echipe cu ritm, cu un plus pentru Craiova în prima repriză. Din punctul de vedere al ocaziilor de gol, al ritmului. I-au sufocat. Dar fotbalul se joacă pe goluri. Rapid ajunge de două ori la poartă în prima repriză, marchează prin Christensen şi are o ocazie rarisimă prin Petrila.