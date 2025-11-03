"Nu ai cum să nu vezi" Marius Şumudică l-a criticat pe Marcel Bîrsan după prestaţia de la Craiova - Rapid 2-2 - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) e de părere că centralul Marcel Bîrsan (43 de ani) trebuia să vadă penalty-ul din prelungirile partidei fără VAR.
Totuşi, deşi nu a fost mulţumit de prestaţia lui Bîrsan, Şumudică a concluzionat că prestaţia lui Bîrsan nu a influenţat rezultatul final al derby-ului.
Marius Şumudică, despre derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Trebuia delegat un arbitru cu ecuson FIFA”
“Trebuia delegat un arbitru cu ecuson FIFA. Ca la Real – Barca. Dacă eşti un arbitru de valoare nu ai cum să nu vezi faultul ăla. Se vede clar că Aioani ajunge târziu şi îi dă cu pumnul în cap.
Nu a influenţat rezultatul. E adevărat că ambele echipe pot fi frustrate. Într-o mai mică măsură Rapidul”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
“Craiova a subordonat Rapidul, trebuie să recunoaştem”
“Meciul sezonului. Două echipe cu ritm, cu un plus pentru Craiova în prima repriză. Din punctul de vedere al ocaziilor de gol, al ritmului. I-au sufocat. Dar fotbalul se joacă pe goluri. Rapid ajunge de două ori la poartă în prima repriză, marchează prin Christensen şi are o ocazie rarisimă prin Petrila.
Petrila, cu o pasă genială a lui Christensen, scapă singur. Dacă marchează, e greu pentru Craiova să mai întoarcă rezultatul.
Craiova a subordonat Rapidul, trebuie să recunoaştem lucrul acesta. Cred că e cea mai bună repriză, cea făcută de Craiova, din acest sezon.
Oricare dintre ele poate să spună că a pierdut 2 puncte”, a mai spus Şumudică pentru sursa citată, despre meci.
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty din prelungiri, dictat cu VAR
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, două minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.
Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalty. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.
Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Liga 1, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.
