Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: "Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am..." - Antena Sport

Gigi Becali nu a renunţat la planul de a câştiga campionatul, după ce FCSB a legat trei victorii consecutive. Latifundiarul a recunoscut că speră ca Universitatea Craiova să piardă, iar orice rezultat negativ al oltenilor îl bucură.

“Începe şandramaua să se dărâme. Să vezi când or mânca ei acum bătaie, cum am mâncat eu. De pe la Csikszereda, de peste tot. Acum sunt în grafic, normal. Să zicem de Craiova. Rapidul e periculoasă, dar eu am ce am cu Criaova. N-ai cum, are multe puncte Rapidul, dar cu Craiova am ce am”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a povestit şi ce dialog fabulos a avut cu Meme Stoica pe parcursul partidei Universitatea-Craiova. El a scăpat şi un detaliu important, la FCSB urmează că vină câţiva fotbalişti pe care Meme Stoica îi urmăreşte.

“Când era minutul 90 şi a dat Bancu cu capul şi a dat şi puştiul ăla, Băsceanu. L-am sunat pe Meme: “Bă, Mihai, eu vreau să dea întâi golul Rapidul. Să fiu sigur că egalează, că dacă nu, îi bate Craiova” Meme zicea: “Nu, dom’le, nu”. Şi a dat Rapidul, a mai dat Rapidul. După aia l-am sunat pe Meme, că aveam o combinaţie cu nişte jucători, nu-ţi spun ce. Că Meme se ocupă. Şi pe urmă îl sun pe Meme: “Bă, Mihai, acum e greu cu giuleştenii. Îţi dai seama, 15 puncte distanţă, acum chiar că e greu cu giuleştenii”. Zice Meme: “Cum adică 15 puncte?!”. Mi-a zis că au egalat, Nsimba a dat o ghiulea să rupă plasa. Ce ghiulea, mă, 11 metri. Zice Meme: “Slavă lui Aioani”. Ce zici, mă, acolo? A venit Aioani, băiat bun, i-a dat un pumn în cap. Am dat, am văzut 2-2, m-am bucurat. I-am zis lui Meme: “Se văd semnele, înseamnă că Domnul vrea să înceapă numărătoarea inversă”, a declarat Gigi Becali.

Partida Universitatea Craiova – Rapid, 2-2, a fost una controversată. Multe voci, printre care şi Mirel Rădoi, au criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani).