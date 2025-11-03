Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: "Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…”

Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: “Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…”

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 12:03

Comentarii
Gigi Becali îl vrea pe Rădoi scos din lupta pentru titlu: Începe şandramaua să se dărâme, cu Craiova am ce am…

Gigi Becali şi Mirel Rădoi / colaj Hepta

Gigi Becali nu a renunţat la planul de a câştiga campionatul, după ce FCSB a legat trei victorii consecutive. Latifundiarul a recunoscut că speră ca Universitatea Craiova să piardă, iar orice rezultat negativ al oltenilor îl bucură.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Începe şandramaua să se dărâme. Să vezi când or mânca ei acum bătaie, cum am mâncat eu. De pe la Csikszereda, de peste tot. Acum sunt în grafic, normal. Să zicem de Craiova. Rapidul e periculoasă, dar eu am ce am cu Criaova. N-ai cum, are multe puncte Rapidul, dar cu Craiova am ce am”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a povestit şi ce dialog fabulos a avut cu Meme Stoica pe parcursul partidei Universitatea-Craiova. El a scăpat şi un detaliu important, la FCSB urmează că vină câţiva fotbalişti pe care Meme Stoica îi urmăreşte.

“Când era minutul 90 şi a dat Bancu cu capul şi a dat şi puştiul ăla, Băsceanu. L-am sunat pe Meme: “Bă, Mihai, eu vreau să dea întâi golul Rapidul. Să fiu sigur că egalează, că dacă nu, îi bate Craiova” Meme zicea: “Nu, dom’le, nu”. Şi a dat Rapidul, a mai dat Rapidul. După aia l-am sunat pe Meme, că aveam o combinaţie cu nişte jucători, nu-ţi spun ce. Că Meme se ocupă. Şi pe urmă îl sun pe Meme: “Bă, Mihai, acum e greu cu giuleştenii. Îţi dai seama, 15 puncte distanţă, acum chiar că e greu cu giuleştenii”. Zice Meme: “Cum adică 15 puncte?!”. Mi-a zis că au egalat, Nsimba a dat o ghiulea să rupă plasa. Ce ghiulea, mă, 11 metri. Zice Meme: “Slavă lui Aioani”. Ce zici, mă, acolo? A venit Aioani, băiat bun, i-a dat un pumn în cap. Am dat, am văzut 2-2, m-am bucurat. I-am zis lui Meme: “Se văd semnele, înseamnă că Domnul vrea să înceapă numărătoarea inversă”, a declarat Gigi Becali.

Partida Universitatea Craiova – Rapid, 2-2, a fost una controversată. Multe voci, printre care şi Mirel Rădoi, au criticat brigada de arbitri, condusă de Marcel Bîrsan (43 de ani).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Observator
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
13:46
Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY
13:44
“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul
13:37
Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei
13:37
VIDEOLuka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers
13:28
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
13:26
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”