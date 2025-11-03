Supărat pe arbitraj, Mihai Rotaru i-a transmis un mesaj direct lui Kyros Vassaras: "Trebuie să fim respectaţi" - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2.

Rotaru a criticat maniera de arbitraj, fiind de părere că rezultatul jocului nu a fost influenţat de Marcel Bîrsan.

Mihai Rotaru îi cere lui Vassaras ca Universitatea Craiova să fie arbitrată corect

Rotaru consideră că echipa lui a pierdut mai multe puncte în acest sezon din cauza arbitrajelor. El a susţinut că rezultatul meciului cu Dinamo, 2-2, ar fi fost viciat.

“(n.r: Credeţi că a influenţat rezultatul arbitrajul lui Bîrsan?) Rezultatul nu putem să spunem că l-a influenţat, eu spun că a influenţat cursul jocului. Ne-a scos dintr-o poziţie favorabilă.

Nu spun că a tras cu Rapidul, doar că modul în care a judecat anumite faze ne-a scos din mână.