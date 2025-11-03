Supărat pe arbitraj, Mihai Rotaru i-a transmis un mesaj direct lui Kyros Vassaras: "Trebuie să fim respectaţi" - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 2-2.
Rotaru a criticat maniera de arbitraj, fiind de părere că rezultatul jocului nu a fost influenţat de Marcel Bîrsan.
Mihai Rotaru îi cere lui Vassaras ca Universitatea Craiova să fie arbitrată corect
Rotaru consideră că echipa lui a pierdut mai multe puncte în acest sezon din cauza arbitrajelor. El a susţinut că rezultatul meciului cu Dinamo, 2-2, ar fi fost viciat.
“(n.r: Credeţi că a influenţat rezultatul arbitrajul lui Bîrsan?) Rezultatul nu putem să spunem că l-a influenţat, eu spun că a influenţat cursul jocului. Ne-a scos dintr-o poziţie favorabilă.
Nu spun că a tras cu Rapidul, doar că modul în care a judecat anumite faze ne-a scos din mână.
Noi respectăm CCA-ul, îl respectăm pe Vassaras, dar trebuie să fim respectaţi. Am pierdut puncte pe greşeli de arbitraj. Am pierdut 2 puncte pe viciere de rezultat cu Dinamo. Armstrong, care a dat pasa de gol, trebuia eliminat.
Am fost dezavantajaţi, dar cel mai flagrant a fost în meciul cu Dinamo”, a spus Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Oltenii au egalat cu un penalty din prelungiri, dictat cu VAR
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Liga 1. După această victorie, echipa lui Costel Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă. Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul. Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, două minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.
Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74. Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalty. Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.
Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Liga 1, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.
