Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: "Şi am încheiat" - Antena Sport

Mihai Rotaru a explicat clar situaţia lui Mirel Rădoi, atunci când a fost întrebat despre demisia tehicianului de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Subiectul încă persistă, iar Rotaru a ţinut să lămurească! Potrivit patronului Universităţii Craiova, Mirel Rădoi este exlus să părăsească echipa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“(n.r: Se pune problema ca Rădoi să nu termine acest campionat?) Este o telenovelă făcută de presă. Am spus exclus (n.r: să plece). Cu toate că am spus că nu se ia în considerare, a spus şi Mirel Rădoi în două conferinţe de presă… Dacă începe să se rostogolească în presă o nebunie ca asta, uite unde se ajunge.

Nu au fost discuţii în club despre o eventuală demisie sau demitere.

Este clară (n.r: decizia ca Rotaru să rămână). Este exclus şi mergem mai departe. Şi am încheiat. Nu mai am ce să revin”, a spus Roatru pentru Fanatik.ro.