Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: "Şi am încheiat" - Antena Sport

Mihai Rotaru a explicat clar situaţia lui Mirel Rădoi, atunci când a fost întrebat despre demisia tehicianului de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Subiectul încă persistă, iar Rotaru a ţinut să lămurească! Potrivit patronului Universităţii Craiova, Mirel Rădoi este exlus să părăsească echipa.
“(n.r: Se pune problema ca Rădoi să nu termine acest campionat?) Este o telenovelă făcută de presă. Am spus exclus (n.r: să plece). Cu toate că am spus că nu se ia în considerare, a spus şi Mirel Rădoi în două conferinţe de presă… Dacă începe să se rostogolească în presă o nebunie ca asta, uite unde se ajunge.
Nu au fost discuţii în club despre o eventuală demisie sau demitere.
Este clară (n.r: decizia ca Rotaru să rămână). Este exclus şi mergem mai departe. Şi am încheiat. Nu mai am ce să revin”, a spus Roatru pentru Fanatik.ro.
- O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
- Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
- Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1
- Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
- Gigi Becali pregăteşte super-transferul unui mijlocaş român din străinătate! “Voi cheltui 5-6 milioane de euro la iarnă”