Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb - FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a primit mână liberă din partea lui Gigi Becali în privinţa transferurilor. În urmă cu câteva zile, patronul roş-albaştrilor a anunţat că Stoica va avea la dispoziţie 6 milioane de euro pentru a face transferuri.

În această iarnă, la FCSB au venit Andre Duarte şi Ofri Arad, în timp ce Malcom Edjouma şi Adrian Şut au părăsit echipa. Se pare însă că Duarte şi Arad vor rămâne singurii jucători noi de la FCSB în această iarnă.

Mihai Stoica a anunţat că FCSB nu va mai face transferuri iarna aceasta

Mihai Stoica a anunţat înaintea meciului cu Dinamo Zagreb din etapa a şaptea a grupei principale Europa League că FCSB nu va mai face alte transferuri. Singurul moment în care formaţia roş-albastră se va gândi să mai aducă jucători este în cazul în care va mai pleca cineva până la finalul perioadei de mercato:

“Nu mai vine nimeni. Doar dacă pleacă cineva pentru că mai e timp. Fereastra e deschisă, doar atunci ne-am gândi dacă trebuie să mai vină. Deocamdată, avem posturi triplate. Nu există niciun post dublat, iar unele sunt triplate”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Andre Duarte şi Ofri Arad, cei doi jucători veniţi iarna aceasta la FCSB, au făcut deplasarea la Zagreb, dar nu vor avea drept de joc în meciul de joi seară deoarece nu se află pe lista UEFA.