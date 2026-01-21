Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb - FCSB: "Ei sunt consideraţi uşor favoriţi" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 13:12

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

Britanicii au prezis scorul final la duelul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, din etapa a şaptea a grupei de Europa League. Partida din Croaţia se va disputa joi, de la ora 22:00.

Britanicii au prefaţat partida şi au transmis că Dinamo Zagreb e “uşor favorită” în faţa FCSB-ului, însă se aşteaptă ca partida să fie una echilibrată.

Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: 1-1

Britanicii sunt de părere că meciul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB se va încheia la egalitate, scor 1-1. Ei susţin că lipsa jocurilor oficiale pentru croaţi poate conta în duelul cu roş-albaştrii.

FCSB a disputat deja un meci în 2026. Campioana a fost învinsă de FC Argeş, scor 0-1, în etapa a 22-a din Liga 1.

“Având în vedere că cele două cluburi au rezultate similare în sezonul 2025/2026, putem doar să prezicem că va fi o luptă echilibrată. Chiar dacă Zagreb este considerată ușor favorită, lipsa de jocuri oficiale poate conta, ceea ce ne duce spre un rezultat de egalitate cu puține goluri“, au menţionat jurnaliştii britanici.

FCSB ţinteşte victoria în meciul cu Dinamo Zagreb, pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi. Campioana are şase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi Feyenoord (4-3), fiind pe locul 27.

Dinamo Zagreb, de cealaltă parte, are şapte puncte şi ocupă locul 25, fiind la egalitate cu Ludogorets şi Celtic, echipe aflate pe ultimele locuri care duc în play-off-ul pentru optimi din Europa League.

12:29
