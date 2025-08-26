Mihai Stoica atacă "moraliștii" după FCSB - FC Argeș 0-2: "Oameni care se uită și au impresia că pricep ceva" - Antena Sport

FCSB a suferit duminică seara o nouă înfrângere în Liga 1, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-2. Pe lângă cele două goluri marcate de piteșteni, duelul a fost marcat și de momentul în care Siyabonga Ngezana l-a lovit în figură pe Mario Tudose în încercarea de a relua o minge din foarfecă.

Faultul sud-africanului a generat controverse mari, ținând cont că a primit cartonașul galben, iar anumiți oameni consideră că trebuia să fie eliminat direct.

Mihai Stoica apără decizia centralului de la FCSB – FC Argeș 0-2

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre faza din meci și i-a dat dreptate Marcel Bîrsan, care nu l-a dat afară de pe teren pe fundașul campioanei en-titre. În plus, Stoica i-a criticat pe oamenii care și-au dat cu părerea cu privire la momentul respectiv și care considerau că Ngezana trebuia să vadă “roșu”.

Omul din conducerea campioanei a amintit de o fază asemănătoare când un jucător de la FCSB a primit o astfel de lovitură și nici în acel caz, adversarul nu a fost eliminat. Aspectul punctat de Stoica a fost acela că Ngezana a reușit să lovească și mingea în încercarea sa de a relua mingea din foarfecă, iar acest lucru a făcut ca arbitrul să arate doar un “galben”.

“Sunt oameni care se uită la meciuri și au impresia că uitându-se pricep ceva. Unii pricep, alții nu pricep. Eu, dacă m-aș duce la o conferință de fizică cuantică, aș putea să merg la toate conferințele și tot nu aș înțelege nimic.