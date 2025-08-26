Mihai Stoica atacă "moraliștii" după FCSB - FC Argeș 0-2: "Oameni care se uită și au impresia că pricep ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica atacă “moraliștii” după FCSB – FC Argeș 0-2: “Oameni care se uită și au impresia că pricep ceva”

Publicat: 26 august 2025, 14:40

Mihai Stoica - Fault Ngezana / Colaj Sport Pictures + Prima Sport

FCSB a suferit duminică seara o nouă înfrângere în Liga 1, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-2. Pe lângă cele două goluri marcate de piteșteni, duelul a fost marcat și de momentul în care Siyabonga Ngezana l-a lovit în figură pe Mario Tudose în încercarea de a relua o minge din foarfecă.

Faultul sud-africanului a generat controverse mari, ținând cont că a primit cartonașul galben, iar anumiți oameni consideră că trebuia să fie eliminat direct.

Mihai Stoica apără decizia centralului de la FCSB – FC Argeș 0-2

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre faza din meci și i-a dat dreptate Marcel Bîrsan, care nu l-a dat afară de pe teren pe fundașul campioanei en-titre. În plus, Stoica i-a criticat pe oamenii care și-au dat cu părerea cu privire la momentul respectiv și care considerau că Ngezana trebuia să vadă “roșu”.

Omul din conducerea campioanei a amintit de o fază asemănătoare când un jucător de la FCSB a primit o astfel de lovitură și nici în acel caz, adversarul nu a fost eliminat. Aspectul punctat de Stoica a fost acela că Ngezana a reușit să lovească și mingea în încercarea sa de a relua mingea din foarfecă, iar acest lucru a făcut ca arbitrul să arate doar un “galben”.

Sunt oameni care se uită la meciuri și au impresia că uitându-se pricep ceva. Unii pricep, alții nu pricep. Eu, dacă m-aș duce la o conferință de fizică cuantică, aș putea să merg la toate conferințele și tot nu aș înțelege nimic.

Ce mă surprinde pe mine sunt oamenii ăștia care au văzut așa de roșu cartonașul ăsta și care s-au scandalizat așa, aproape de nebunie. «Cum e posibil să nu dai?». Păi dacă dă în minge e posibil să nu dai, că e <galben», nu e «roșu».

Oamenii au uitat că exact la poarta asta Otele a făcut o foarfecă în capul lui Crețu și nici măcar fault nu s-a dat. Este o fază identică. Îi dă cu piciorul în cap. Moraliștii ăștia, care zic că am fost ajutați într-un meci pe care, culmea, l-am pierdut, habar n-au de faza asta!

Au uitat. Ce să faci… E «galben». Ne pare foarte rău, s-a lovit copilul, dar e «galben>. Dă în minge – e «galben». Dacă nu dădea, era «roșu»“, a spus oficialul campioanei, potrivit primasport.ro.

Deși Ngezana a continuat partida după acel fault tur, Mario Tudose a fost nevoit să părăsească terenul la un sfert de oră distanță și s-a ales cu câteva vânătăi.

