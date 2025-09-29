Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB - Oţelul 1-0: "Cine te iubește, te și ceartă" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit explicaţii după asistenţa redusă de la meciul FCSB-ului cu Oţelul, câştigat cu 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei le-a mulţumit celor din Peluza Nord pentru faptul că au rămas alături de echipă.

La meciul de pe Arena Naţională, din etapa a 11-a, au fost prezenţi aproximativ 5000 de fani. FCSB vrea să umple stadionul la duelul de joi, cu Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League.

Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0

Mihai Stoica a transmis că astfel de scenarii, ca cel de la meciul cu Oţelul, sunt des întâlnite deoarece fanii din Bucureşti preferă să vină pe stadion la un meci cu “afiş”, iar cei din provincie preferă duelurile europene.

“Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 – 6.000 suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pt că nu sunt rezultate și jocul suferă etc.

Fals!