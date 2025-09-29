Gigi Becali, "tun" financiar de proporţii în doar o săptămână: "Ce să fac, nu mă pricep" - Antena Sport

Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă la FCSB, în doar o săptămână. Patronul campioanei României a dezvăluit că îi va intra în conturi suma totală de aproximativ şapte milioane de euro.
Concret, Gigi Becali a dezvăluit că UEFA a virat în contul FCSB-ului suma de 5,65 milioane de euro. Banii provin de pe urma calificării echipei în grupa principală de Europa League.
Gigi Becali, lovitură de şapte milioane de euro în doar o săptămână
Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că a mai încasat şi suma de aproximativ 1,2 milioane de euro, după vânzarea de pachete de bilete la meciurile FCSB-ului din grupa de Europa League. Patronul campioanei se aşteaptă să mai încaseze şi încă jumătate de milion de euro pentru partida cu Young Boys.
“Am luat 5,65 milioane de euro, am luat calificarea. A intrat bănuţul. Am luat şi un milion şi ceva pe pachete. 1,2 milioane de euro. Luăm şi pentru biletele cu Young Boys vreo 500.000 de euro. Dar ce să fac, nu mă pricep”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în prima etapă a grupei de Europa League, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu. Partida cu Young Boys se va disputa joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională.
Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura la FCSB
Alexandru Stoian (17 ani) poate fi următorul jucător cu care Gigi Becali să dea lovitura pe piaţa transferurilor, la FCSB. Atacantul cotat la 500.000 de euro l-a impresionat pe patron, în duelul cu Oţelul Galaţi, câştigat de campioana en-titre, cu 1-0.
“Foarte importantă victoria, prin prisma faptului că am văzut că echipa conducea în repriza a doua, am avut ocazii. L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Pot să dau lovitura cu el.
Are 18 ani, îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant. Lui îi trebuie mai mult curaj, dar tupeul lui, să dea mingea pe lângă portar. Nu mi-a convenit că a ratat, dar mi-a convenit tupeul, ce i-a venit lui în cap.
El vede, faptul că a scăpat…trece de fundaşi, dintr-o mişcare. Să te mişti aşa la înălţimea lui şi la frăgezimea lui de copil. El s-a tuns, bunul simţ. Îmi plăcea cu părul lung, dar e bunul simţ. Se vede pe faţa lui că nu e vagabond”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
