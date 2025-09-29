Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, "tun" financiar de proporţii în doar o săptămână: "Ce să fac, nu mă pricep" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”

Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”

Publicat: 29 septembrie 2025, 12:17

Comentarii
Gigi Becali, tun financiar de proporţii în doar o săptămână: Ce să fac, nu mă pricep

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă la FCSB, în doar o săptămână. Patronul campioanei României a dezvăluit că îi va intra în conturi suma totală de aproximativ şapte milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Gigi Becali a dezvăluit că UEFA a virat în contul FCSB-ului suma de 5,65 milioane de euro. Banii provin de pe urma calificării echipei în grupa principală de Europa League.

Gigi Becali, lovitură de şapte milioane de euro în doar o săptămână

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că a mai încasat şi suma de aproximativ 1,2 milioane de euro, după vânzarea de pachete de bilete la meciurile FCSB-ului din grupa de Europa League. Patronul campioanei se aşteaptă să mai încaseze şi încă jumătate de milion de euro pentru partida cu Young Boys.

“Am luat 5,65 milioane de euro, am luat calificarea. A intrat bănuţul. Am luat şi un milion şi ceva pe pachete. 1,2 milioane de euro. Luăm şi pentru biletele cu Young Boys vreo 500.000 de euro. Dar ce să fac, nu mă pricep”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în prima etapă a grupei de Europa League, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu. Partida cu Young Boys se va disputa joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională.

Reclamă
Reclamă

Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura la FCSB

Alexandru Stoian (17 ani) poate fi următorul jucător cu care Gigi Becali să dea lovitura pe piaţa transferurilor, la FCSB. Atacantul cotat la 500.000 de euro l-a impresionat pe patron, în duelul cu Oţelul Galaţi, câştigat de campioana en-titre, cu 1-0.

“Foarte importantă victoria, prin prisma faptului că am văzut că echipa conducea în repriza a doua, am avut ocazii. L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Pot să dau lovitura cu el.

Are 18 ani, îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant. Lui îi trebuie mai mult curaj, dar tupeul lui, să dea mingea pe lângă portar. Nu mi-a convenit că a ratat, dar mi-a convenit tupeul, ce i-a venit lui în cap.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Reclamă

El vede, faptul că a scăpat…trece de fundaşi, dintr-o mişcare. Să te mişti aşa la înălţimea lui şi la frăgezimea lui de copil. El s-a tuns, bunul simţ. Îmi plăcea cu părul lung, dar e bunul simţ. Se vede pe faţa lui că nu e vagabond”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
13:12
Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:04
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
11:49
Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”
11:04
“Joci cu Austria?” Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: “Am izbucnit în plâns”
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”