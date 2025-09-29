Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean - Antena Sport

Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul.

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru.

Real Madrid a parcurs 7000 de km pentru meciul din Champions League cu Kairat Almatî

Delegaţia madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilităţi au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.

După înfrângerea usturătoare suferită în faţa concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Mbappe şi Vinicius.