Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean - Antena Sport

Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul.
Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru.
Real Madrid a parcurs 7000 de km pentru meciul din Champions League cu Kairat Almatî
Delegaţia madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilităţi au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.
După înfrângerea usturătoare suferită în faţa concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Mbappe şi Vinicius.
💫 @KMbappe 💫 pic.twitter.com/oWYSW8aza3
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
Fundaşii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, şi Militao, care a suferit o accidentare serioasă sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsaţi în afara lotului.
Real Madrid se va antrena în această luni după-amiază pe Stadionul Central din Almatî, cu o capacitate de 23.000 de locuri, unde se va disputa şi meciul de marţi, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României).
Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China şi din întreaga regiune Eurasiatică sunt aşteptaţi să asiste la partida de marţi. Vedetele lui Xabi Alonso au avut parte de o primire inedită în Kazahstan, fiind întâmpinaţi de oameni îmbrăcaţi în port popular.
Real Madrid Almaty’ya 200 yılda bir gelir, onda da hakkı verilmiş karşılamada. pic.twitter.com/JjbmXOUlB6
— AKIN (@zemlyakruglaya) September 29, 2025
