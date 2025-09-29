Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean

Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean

Publicat: 29 septembrie 2025, 13:26

Comentarii
Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean

Kylian Mbappe, la sosirea lui Real Madrid în Kazahstan/ X Real Madrid

Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru.

Real Madrid a parcurs 7000 de km pentru meciul din Champions League cu Kairat Almatî

Delegaţia madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilităţi au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.

După înfrângerea usturătoare suferită în faţa concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Mbappe şi Vinicius.

Reclamă
Reclamă

Fundaşii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, şi Militao, care a suferit o accidentare serioasă sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsaţi în afara lotului.

Real Madrid se va antrena în această luni după-amiază pe Stadionul Central din Almatî, cu o capacitate de 23.000 de locuri, unde se va disputa şi meciul de marţi, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României).

Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China şi din întreaga regiune Eurasiatică sunt aşteptaţi să asiste la partida de marţi. Vedetele lui Xabi Alonso au avut parte de o primire inedită în Kazahstan, fiind întâmpinaţi de oameni îmbrăcaţi în port popular.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
13:12
Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:17
Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
12:04
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
11:49
Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”