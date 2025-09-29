Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal - Juventus - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat, miercuri, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, informează Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediţia trecută, câştigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon al competiţiei a arbitrat partida Olympiakos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din Liga Campionilor, Alexandru Deaconu urmând să fie observator de arbitri la meciul FK Bodo/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marţi, 30 septembrie.

Echipa de fotbal Villarreal întâlneşte Juventus Torino, miercuri, pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, într-o partidă contând pentru etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor.