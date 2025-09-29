Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal - Juventus - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus

Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus

Publicat: 29 septembrie 2025, 12:04

Comentarii
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus

Istvan Kovacs - Profimedia Images

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat, miercuri, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, informează Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediţia trecută, câştigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon al competiţiei a arbitrat partida Olympiakos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din Liga Campionilor, Alexandru Deaconu urmând să fie observator de arbitri la meciul FK Bodo/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marţi, 30 septembrie.

Echipa de fotbal Villarreal întâlneşte Juventus Torino, miercuri, pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, într-o partidă contând pentru etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:17
Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
11:49
Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”
11:04
“Joci cu Austria?” Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: “Am izbucnit în plâns”
10:43
Eduard Ionescu – Alexis Lebrun (13:35) şi Eliza Samara – Yen Yi-Tian (15:20) sunt LIVE în AntenaPLAY, la China Smash 2025
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”