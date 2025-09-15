Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii FCSB-ului, după 1-1 cu Csikszereda: „Cam asta este definiția acestui termen” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 17:25

Mihai Stoica, președinte Consiliu de Administrație FCSB / SPORT PICTURES

FCSB pare să fie într-o criză fără precedent în Liga 1, după ce a remizat duminică seară pe terenul nou promovatei Csikszereda, scor 1-1. Gigi Becali și-a criticat jucătorii după acest rezultat catastrofal, iar fanii i-au băgat și ei în ședință pe Olaru și coechipierii săi.

Mihai Stoica a reacționat a doua zi după semi-eșecul campioanei României și i-a mustrat pe suporterii grupării roș-albastre pentru criticile aduse jucătorilor lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica iese la atac, după Csikszereda – FCSB 1-1

Deși era favorită certă în disputa de la Miercurea Ciuc, FCSB a făcut un nou pas greșit în campionatul intern, reușind doar o remiză pe terenul formației nou promovate.

Suporterii le-au oferit un ultimatum jucătorilor la finalul meciului cu Csikszereda, însă Mihai Stoica a intervenit și i-a luat la țintă pe o parte dintre aceștia, pentru atitudinea avută față de jucători.

„Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe/jignească/ironizeze/ceară demisii. Cel puțin ăsta era azi noapte, când am greșit și am citit.

Respect fanii, dau explicații – despre ce cred eu că se întâmplă – în emisiuni și aici, dar am ales să nu răspund celor care depășesc limitele bunului simț.

Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

