Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: "Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: “Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci”

Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: “Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci”

Publicat: 22 septembrie 2025, 22:33

Comentarii
Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci

Mihai Stoica / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat pe Siyabonga Ngezana (28 de ani), unul dintre titularii postului de fundaş central la campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Mihai Toma (18 ani) a fost considerat vinovat pentru golul de 2-1 al Botoşaniului în meciul cu FCSB, el fiind driblat uşor de Mailat, Mihai Stoica e de părere că Ngezana trebuia să îl dubleze pe jucătorul under al campioanei.

Mihai Stoica: “Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții”

“Greșeala la golul doi (n.r.: din meciul Botoșani – FCSB 3-1) nu a fost a lui Toma, a fost a lui Ngezana, care nu a dublat. Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții. Ce face Ngezana acolo?”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

După victoria cu 3-1 în faţa campioanei FCSB, Botoşani a urcat provizoriu pe locul 2 în Liga 1. FCSB e doar pe locul 13 în Liga 1, cu numai 7 puncte acumulate în 10 jocuri. O singură victorie are în campionat, în acest sezon, FCSB, obţinută în deplasare, cu 1-0, cu Petrolul.

Pentru FCSB urmează debutul din grupa principală Europa League, contra celor de la Go Ahead Eagles, din Olanda. Go Ahead Eagles – FCSB se va disputa joi, de la ora 19:45, partida urmând să fie în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Reclamă
Reclamă

Siyabonga Ngezana este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Transferat de FCSB în vara lui 2023, pentru 600.000 de euro, Ngezana s-a impus ca unul dintre jucătorii de bază ai echipei patronate de Gigi Becali. FCSB este prima echipă europeană la care joacă Ngezana, el fiind în trecut component al formaţiei sud-africane Kaizer Chiefs. Ngezana a evoluat în 7 meciuri pentru naţionala Africii de Sud.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
23:18
“Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!
23:10
Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei
22:59
LIVE TEXTCeremonia de decernare a Balonului de Aur! Yamal a câștigat trofeul Kopa. Donnarumma, cel mai bun portar
22:59
Dinamo – Farul 1-1. “Câinii” ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
22:56
VideoLuis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 3 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 4 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 5 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”