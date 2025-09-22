Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: "Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat pe Siyabonga Ngezana (28 de ani), unul dintre titularii postului de fundaş central la campioana României.
Chiar dacă Mihai Toma (18 ani) a fost considerat vinovat pentru golul de 2-1 al Botoşaniului în meciul cu FCSB, el fiind driblat uşor de Mailat, Mihai Stoica e de părere că Ngezana trebuia să îl dubleze pe jucătorul under al campioanei.
Mihai Stoica: “Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții”
“Greșeala la golul doi (n.r.: din meciul Botoșani – FCSB 3-1) nu a fost a lui Toma, a fost a lui Ngezana, care nu a dublat. Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții. Ce face Ngezana acolo?”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
După victoria cu 3-1 în faţa campioanei FCSB, Botoşani a urcat provizoriu pe locul 2 în Liga 1. FCSB e doar pe locul 13 în Liga 1, cu numai 7 puncte acumulate în 10 jocuri. O singură victorie are în campionat, în acest sezon, FCSB, obţinută în deplasare, cu 1-0, cu Petrolul.
Pentru FCSB urmează debutul din grupa principală Europa League, contra celor de la Go Ahead Eagles, din Olanda. Go Ahead Eagles – FCSB se va disputa joi, de la ora 19:45, partida urmând să fie în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Siyabonga Ngezana este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro. Transferat de FCSB în vara lui 2023, pentru 600.000 de euro, Ngezana s-a impus ca unul dintre jucătorii de bază ai echipei patronate de Gigi Becali. FCSB este prima echipă europeană la care joacă Ngezana, el fiind în trecut component al formaţiei sud-africane Kaizer Chiefs. Ngezana a evoluat în 7 meciuri pentru naţionala Africii de Sud.
- Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
- “Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!
- Dinamo – Farul 1-1. “Câinii” ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
- Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo
- Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului”