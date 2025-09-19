Rio Ave - FC Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). "Dragonii" deschid etapa a 6-a din Liga Portugal - Antena Sport

Jucătorii de la FC Porto, în timpul unui meci / Profimedia

Liga Portugal își dispută în acest weekend etapa cu numărul 6, iar granzii lusitani revin în acțiune. La “polii” rundei se află două echipe de top ale campionatului, în contextul în care FC Porto deschide “balul”, iar Sporting Lisabona închide.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Stoica va putea evolua din nou în tricoul Estrelei Amadora pe 21 septembrie, atunci când echipa sa dă peste nou-promovata Tondela.

Rio Ave – FC Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY)

“Dragonii” sunt pe primul loc în Liga Portugal, cu maximum de puncte după primele cinci etape, în timp ce Rio Ave e deasupra zonei “roșii”, cu doar 3 puncte. Porto speră cu siguranță să își mențină seria perfectă din startul stagiunii.

Sâmbătă, Jose Mourinho debutează pe banca Benficăi în fața celor de la AVS, de la ora 20:00. În aceeași seară, Braga joacă și ea contra Vitoriei Guimaraes, echipa care l-a transferat pe Tony Strata.

Luni, campioana Sporting Lisabona va evolua contra celor de la Moreirense.