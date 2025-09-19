Rio Ave - FC Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). "Dragonii" deschid etapa a 6-a din Liga Portugal - Antena Sport

Liga Portugal își dispută în acest weekend etapa cu numărul 6, iar granzii lusitani revin în acțiune. La “polii” rundei se află două echipe de top ale campionatului, în contextul în care FC Porto deschide “balul”, iar Sporting Lisabona închide.
Ianis Stoica va putea evolua din nou în tricoul Estrelei Amadora pe 21 septembrie, atunci când echipa sa dă peste nou-promovata Tondela.
Rio Ave – FC Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY)
“Dragonii” sunt pe primul loc în Liga Portugal, cu maximum de puncte după primele cinci etape, în timp ce Rio Ave e deasupra zonei “roșii”, cu doar 3 puncte. Porto speră cu siguranță să își mențină seria perfectă din startul stagiunii.
Sâmbătă, Jose Mourinho debutează pe banca Benficăi în fața celor de la AVS, de la ora 20:00. În aceeași seară, Braga joacă și ea contra Vitoriei Guimaraes, echipa care l-a transferat pe Tony Strata.
Luni, campioana Sporting Lisabona va evolua contra celor de la Moreirense.
Programul etapei a 6-a din Liga Portugal:
Vineri, 19 septembrie
Rio Ave – Porto (22:15)
Sâmbătă, 20 septembrie
Nacional – Arouca (17:30)
Santa Clara – Alverca (17:30)
AVS – Bnefica (20:00)
Vitoria Guimaraes – Braga (22:30)
Duminică, 21 septembrie
Tondela – Estrela Amadora (17:30)
Gil Vicente – Estoril Praia (20:00)
Casa Pia – Famalicao (22:30)
Luni, 22 septembrie
Sporting Lisabona – Moreirense (22:15)
- Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume”
- Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY
- Jose Mourinho a ajuns în Portugalia și a făcut anunțul: “Ce antrenor i-ar spune nu Benficăi? Nu eu”
- Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League
- Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român