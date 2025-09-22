Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională

Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 23:30

Ianis Zicu / SPORT PICTURES

Dinamo București și Farul Constanța s-au anihilat reciproc pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a urca pe locul al doilea în clasament și de a se apropia de Universitatea Craiova.

Deși a făcut o primă repriză excelentă, gruparea alb-roșie a fost ținută la respect în repriza a doua, când constănțenii au avut mai multe acțiuni periculoase la poarta lui Epassy.

Ianis Zicu, mulțumit cu egalul pe Arena Națională

Farul Constanța a scos un punct din deplasarea de pe Arena Națională, dar jocul nu a fost tocmai pe placul lui Ianis Zicu. Antrenorul constănțenilor a avut un discurs dur la pauză, iar jucătorii au reacționat și au restabilit egalitatea.

Atitudinea a fost total diferită față de cea din prima repriză, lucru remarcat de tehnicianul „marinarilor”. Acesta a comentat inclusiv decizia lui Alex Mitriță de a se retrage din echipa națională.

„Este un egal muncit, pentru că am schimbat starea de spirit a doua repriză. În prima repriză nu am fost reactivi. Dacă aveam mai mult curaj, poate reușeam să obținem mai mult. Suntem fericiți că am revenit de la 0-1 cu Dinamo. 

Nu pot să spun exact cum le-am spus la pauză, dar lucrul care s-a schimbat a fost bucuria de a juca fotbal și de a fi agresivi în momentul în care adversarul are mingea. (n. r. despre golul încasat) În momentul acela, noi facem zone la fazele fixe, era zona lui Ișfan și a venit adversarul și i-a luat fața. 

E un detaliu pe care multe echipe îl pregătesc, dar la joc apare acel moment de nesincronizare. În a doua repriză reacția a fost alta. Te simți fotbalist pe un astfel de stadion, sunt emoții frumoase, mă bucur că trăiesc astfel de momente. Eu în general zic că sunt inspirat, dar noi luăm decizii și schimbăm jucătorii la fiecare meci”.

Ianis Zicu: „Eu consider că nu poți să te retragi din echipa națională”

„Ce mă interesează e că jucătorii care vin de pe bancă să intre motivați și concentrați. Reușitele lor fac parte din colectivitatea noastră. Avem o partidă grea cu Slobozia, putem să ajungem la egalitate de puncte, dar avem două deplasări grele, Rapid, CFR. Programul nostru a fost destul de greu. 

Nu am simțit niciodată să mă retrag de la echipa națională, chiar dacă am jucat puțin. Nu am făcut nicio scrisoare că mă retrag, motivele el le știe, dar eu consider că nu poți să te retragi din echipa națională”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.

