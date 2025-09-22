Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională - Antena Sport

Dinamo București și Farul Constanța s-au anihilat reciproc pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a urca pe locul al doilea în clasament și de a se apropia de Universitatea Craiova.

Deși a făcut o primă repriză excelentă, gruparea alb-roșie a fost ținută la respect în repriza a doua, când constănțenii au avut mai multe acțiuni periculoase la poarta lui Epassy.

Ianis Zicu, mulțumit cu egalul pe Arena Națională

Farul Constanța a scos un punct din deplasarea de pe Arena Națională, dar jocul nu a fost tocmai pe placul lui Ianis Zicu. Antrenorul constănțenilor a avut un discurs dur la pauză, iar jucătorii au reacționat și au restabilit egalitatea.

Atitudinea a fost total diferită față de cea din prima repriză, lucru remarcat de tehnicianul „marinarilor”. Acesta a comentat inclusiv decizia lui Alex Mitriță de a se retrage din echipa națională.

„Este un egal muncit, pentru că am schimbat starea de spirit a doua repriză. În prima repriză nu am fost reactivi. Dacă aveam mai mult curaj, poate reușeam să obținem mai mult. Suntem fericiți că am revenit de la 0-1 cu Dinamo.