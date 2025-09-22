Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB! - Antena Sport

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a confirmat că galeria FCSB-ului nu îl doreşte ca antrenor pe Marius Şumudică (54 de ani), după ce s-a discutat despre această variantă.
Becali a transmis, recent, că Mustaţă nu îl vrea pe Şumudică pe banca FCSB-ului. În trecut, Şumudică a fost aproape de a fi numit antrenorul roş-albaştrilor. Becali ajunsese la un acord cu el, dar în cele din urmă Şumudică s-a răzgândit.
Gheorghe Mustaţă: “Şumi nu are cum să vină la noi”
“I-am spus și lui Marius că nu se pune problema să vină la FCSB. Sunt niște lucruri care s-au întâmplat în trecut, inima și sufletul lui de rapidist nu le poate lua nimeni, suntem cu toții realiști vizavi de lucrul acesta.
Suporterii nu cred că-și doresc la momentul acesta, sau oricând altcândva să vină Marius Șumudică. Asta este opinia noastră, a suporterilor! Șumi și toată lumea știe că nu are cum să vină la noi, punct!”, a declarat Gheorghe Mustaţă pentru fanatik.ro.
FCSB are un start dezastruos în Liga 1. După 10 etape, campioana e pe locul 13, cu numai 7 puncte. Roş-albaştrii, care se află pe o poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă, au câştigat un singur meci disputat în campionat în acest sezon, cu Petrolul, în deplasare, cu 1-0. În ultima etapă, FCSB a fost învinsă cu 3-1, în deplasare, de Botoşani.
Patronul lui Botoşani, Valeriu Iftime, i-a recomandat lui Gigi Becali să schimbe antrenorul. Becali a fost deranjat de propunerea lui Iftime. Patronul FCSB-ului a spus că nu se pune problema schimbării staff-ului, în condiţiile în care Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au câştigat titlul în ultimele două sezoane. Totodată, i-au adus zeci de milioane de euro în conturi lui Gigi Becali din competiţiile europene.
Marius Şumudică este liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. Şumudică a spus că s-a înţeles cu o echipă din China şi că discută şi cu o formaţie din Arabia Saudită. Dacă ajunge la o înţelegere cu saudiţii, va merge acolo.
