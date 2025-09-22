Zeljko Kopic, supărat după Dinamo - Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră” - Antena Sport

Luni pe Arena Națională a avut loc meciul care a închis etapa cu numărul zece din Liga 1. Dinamo București și Farul Constanța și-au împărțit reprizele, dar la final au împărțit și punctele puse în joc.

„Câinii” lui Zeljko Kopic nu au reușit să profite în totalitate de eșecul suferit de Rapid duminică, împotriva celor de la Hermannstadt. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare a tras concluziile după fluierul final.

Zeljko Kopic știa că Farul va schimba ceva la pauză în joc

Dinamo București și Farul Constanța au remizat pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei a zecea din Liga 1. Cele două formații au tras din greu pentru a obține la final toate cele trei puncte, însă rezultatul a rămas 1-1.

Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit per total de rezultat, însă a scos în evidență faptul că a anticipat o schimbare de atitudine în jocul oaspeților, atenționându-și jucătorii în această privință.

„Prima repriză sunt mulțumit de echipă, am avut controlul meciului, nu am dat șanse adversarului, chiar dacă nu am marcat golul al doilea. La pauză am spus că Farul nu va juca la fel. Au ieșit de la vestiare cu multă energie, intensitate și au dominat 25-30 de minute. Nu a fost bună reacția noastră.