Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie, Antena 1 şi AntenaPLAY), iar selecţionerul a surprins cu convocarea lui Lisav Naif Eissat, fundaşul lui Maccabi Haifa.

Fundaşul de 20 de ani cotat la 300.000 de euro a evoluat pentru Israel la echipele de U15, U18, U19 și U21, dar la începutul acestei luni, FIFA a decis că fotbalistul cu mama româncă şi tată israelian poate reprezenta de acum înainte și naționala României.

Lisav Naif Eissat, convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria

Eissat a crescut la Maccabi Haifa, iar stagiunea trecută a fost împrumutat la Hapoel Hadera. În acest sezon, fundaşul central israelian, care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României, a adunat 6 partide.

“Din punctul meu de vedere, este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate. Nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile. Am vorbit personal cu el, își dorește să vină, dar e în Israel, nu va fi ușor dacă va accepta să joace pentru România.

Mai sunt detalii de aranjat, dar, din punctul meu de vedere, este un jucător de națională mare”, spunea recent Marius Niculae, managerul sportiv al loturilor de tineret și juniori din cadrul FRF.