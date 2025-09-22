Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor

Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor

Publicat: 22 septembrie 2025, 10:38

Comentarii
Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor

Lisav Naif Eissat, în tricoul lui Maccabi Haifa - Profimedia Images

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie, Antena 1 şi AntenaPLAY), iar selecţionerul a surprins cu convocarea lui Lisav Naif Eissat, fundaşul lui Maccabi Haifa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul de 20 de ani cotat la 300.000 de euro a evoluat pentru Israel la echipele de U15, U18, U19 și U21, dar la începutul acestei luni, FIFA a decis că fotbalistul cu mama româncă şi tată israelian poate reprezenta de acum înainte și naționala României.

Lisav Naif Eissat, convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria

Eissat a crescut la Maccabi Haifa, iar stagiunea trecută a fost împrumutat la Hapoel Hadera. În acest sezon, fundaşul central israelian, care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României, a adunat 6 partide.

“Din punctul meu de vedere, este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate. Nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile. Am vorbit personal cu el, își dorește să vină, dar e în Israel, nu va fi ușor dacă va accepta să joace pentru România.

Mai sunt detalii de aranjat, dar, din punctul meu de vedere, este un jucător de națională mare”, spunea recent Marius Niculae, managerul sportiv al loturilor de tineret și juniori din cadrul FRF.

Reclamă
Reclamă

Lisav Naif Eissat, dorit de Dinamo

Dinamo este echipa din Liga 1 care l-a dorit pe Lisav Naif Eissat, dar totul a picat după ce Maccabi Haifa a cerut 1.5 milioane de euro pentru fundaşul central, fără să aibă dorinţa de a negocia.

Fundaşul şi-ar fi dorit să ajungă la echipa lui Kopic, dar cerinţele israelienilor au fost considerate mult prea mari de către conducerea dinamovistă.

Lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);
  • Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);
  • Mijlocaşi: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);
  • Atacanţi: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
Românii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărăturiRomânii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărături
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
11:31
“Nu mai pot să mă abțin” Marius Șumudică, “săgeți” către Costel Gâlcă: “Pun și eu o întrebare”. Mesaj și pentru contestatari
11:06
Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: “Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid”. Ce sfat i-a dat
10:26
Ianis Hagi revine în lotul României! Jucătorul lui Alanyaspor, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu
10:05
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului
9:36
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor
9:36
Pep Guardiola, pus pe glume după Arsenal – Manchester City 1-1: “O dată la 10 ani, nu e rău”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 3 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” 4 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 5 Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca