Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie, Antena 1 şi AntenaPLAY), iar selecţionerul a surprins cu convocarea lui Lisav Naif Eissat, fundaşul lui Maccabi Haifa.
Fundaşul de 20 de ani cotat la 300.000 de euro a evoluat pentru Israel la echipele de U15, U18, U19 și U21, dar la începutul acestei luni, FIFA a decis că fotbalistul cu mama româncă şi tată israelian poate reprezenta de acum înainte și naționala României.
Lisav Naif Eissat, convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria
Eissat a crescut la Maccabi Haifa, iar stagiunea trecută a fost împrumutat la Hapoel Hadera. În acest sezon, fundaşul central israelian, care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României, a adunat 6 partide.
“Din punctul meu de vedere, este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate. Nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile. Am vorbit personal cu el, își dorește să vină, dar e în Israel, nu va fi ușor dacă va accepta să joace pentru România.
Mai sunt detalii de aranjat, dar, din punctul meu de vedere, este un jucător de națională mare”, spunea recent Marius Niculae, managerul sportiv al loturilor de tineret și juniori din cadrul FRF.
Lisav Naif Eissat, dorit de Dinamo
Dinamo este echipa din Liga 1 care l-a dorit pe Lisav Naif Eissat, dar totul a picat după ce Maccabi Haifa a cerut 1.5 milioane de euro pentru fundaşul central, fără să aibă dorinţa de a negocia.
Fundaşul şi-ar fi dorit să ajungă la echipa lui Kopic, dar cerinţele israelienilor au fost considerate mult prea mari de către conducerea dinamovistă.
Lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria
- Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);
- Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);
- Mijlocaşi: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);
- Atacanţi: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
