"Nu am jucat ce trebuia" Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo - Farul 1-1! - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a susţinut că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuia să abordeze altfel a doua repriză.
După ce a controlat jocul în prima repriză şi a intrat la cabine cu avantaj, Dinamo a cedat centrul terenului în repriza secundă, iar constănţenii au ratat mai multe ocazii de gol. Dinamo a ratat şansa de a urca pe locul 2, fiind, în acest moment, pe locul 3, la egalitate de puncte, 19, cu FC Botoşani, care a învins-o cu 3-1 pe FCSB în etapa a 10-a.
Nicolescu: “Am intrat prea relaxaţi după prima repriză”
“Asta e, a fost un joc. În a doua repriză nu am jucat ce trebuia. Poate am intrat prea relaxaţi după prima repriză. Am ratat cu uşurinţă ocazii care ne-ar fi putut duce la 2, 3-0, să câştigăm meciul. Per ansamblu, un meci frumos, pe care nu am reuşit să îl ducem până la capăt.
Trebuie să învăţăm din asta, probabil a fost şi presiunea faptului că puteam urca pe locul 2. Jucătorii ascultă şi ei, urmăresc.
Mazilu cred că intră odată cu Mihai în pregătirea cu echipa. Mai degrabă în partea a doua a sezonului va intra şi va arăta ce a arătat înainte să plece”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro după Dinamo – Farul 1-1.
Dinamo – Farul 1-1
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Liga 1.
Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a partidei de pe Arena Naţională, Karamoko şutând periculos în minutul 7, dar Buzbuchi respingând în corner. Armstrong a executat cornerul şi Milano a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 8. Armstrong a trimis pe lângă poartă în minutul 14, iar echipa alb-roşie a intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0. Ianis Zicu a fost inspirat în minutul 59, când l-a trimis în teren pe Diogo Ramalho, iar portughezul a egalat în minutul 64, din pasa lui Răzvan Tănasă. Constănţenii au evoluat mai bine în partea secundă, blocând echipa lui Kopic şi scorul final a fost Dinamo – Farul 1-1.
În clasament, bucureştenii au ajuns la 19 puncte şi se află pe locul al treilea. Farul are 14 puncte şi este pe locul 8.
DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Perica 62), Karamoko, Al. Musi (Ad. Caragea 78). ANTRENOR Zeljko Kopic
FARUL: Buzbuchi – I. Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Radaslavescu, Dican – N. Grigoryan (Vojtus 59), G. Iancu (Ramalho 59), R. Tănasă – Işfan (I. Cojocaru 79). ANTRENOR: Ianis Zicu
Cartonaşe galbene: Milanov 69, Perica 71, Gnahore 90+2 / Larie 19, Işfan 70
Arbitri: Florin Andrei – Adrian Popescu, Alexandru Vodă
Arbitri VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel
- Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu
- Zeljko Kopic, supărat după Dinamo – Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră”
- Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
- Dinamo – Farul 1-1. “Câinii” ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
- Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: “Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci”