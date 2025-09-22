Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu am jucat ce trebuia" Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo - Farul 1-1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!

“Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!

Publicat: 22 septembrie 2025, 23:18

Comentarii
Nu am jucat ce trebuia Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!

Andrei Nicolescu / Profimedia Images

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a susţinut că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuia să abordeze altfel a doua repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a controlat jocul în prima repriză şi a intrat la cabine cu avantaj, Dinamo a cedat centrul terenului în repriza secundă, iar constănţenii au ratat mai multe ocazii de gol. Dinamo a ratat şansa de a urca pe locul 2, fiind, în acest moment, pe locul 3, la egalitate de puncte, 19, cu FC Botoşani, care a învins-o cu 3-1 pe FCSB în etapa a 10-a.

Nicolescu: “Am intrat prea relaxaţi după prima repriză”

“Asta e, a fost un joc. În a doua repriză nu am jucat ce trebuia. Poate am intrat prea relaxaţi după prima repriză. Am ratat cu uşurinţă ocazii care ne-ar fi putut duce la 2, 3-0, să câştigăm meciul. Per ansamblu, un meci frumos, pe care nu am reuşit să îl ducem până la capăt.

Trebuie să învăţăm din asta, probabil a fost şi presiunea faptului că puteam urca pe locul 2. Jucătorii ascultă şi ei, urmăresc.

Mazilu cred că intră odată cu Mihai în pregătirea cu echipa. Mai degrabă în partea a doua a sezonului va intra şi va arăta ce a arătat înainte să plece”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro după Dinamo – Farul 1-1.

Reclamă
Reclamă

Dinamo – Farul 1-1

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Liga 1.

Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a partidei de pe Arena  Naţională, Karamoko şutând periculos în minutul 7, dar Buzbuchi respingând în corner. Armstrong a executat cornerul şi Milano a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 8. Armstrong a trimis pe lângă poartă în minutul 14, iar echipa alb-roşie a intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0. Ianis Zicu a fost inspirat în minutul 59, când l-a trimis în teren pe Diogo Ramalho, iar portughezul a egalat în minutul 64, din pasa lui Răzvan Tănasă. Constănţenii au evoluat mai bine în partea secundă, blocând echipa lui Kopic şi scorul final a fost Dinamo – Farul 1-1.

În clasament, bucureştenii au ajuns la 19 puncte şi se află pe locul al treilea. Farul are 14 puncte şi este pe locul 8.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
Reclamă

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Perica 62), Karamoko, Al. Musi (Ad. Caragea 78). ANTRENOR Zeljko Kopic

FARUL: Buzbuchi – I. Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Radaslavescu, Dican – N. Grigoryan (Vojtus 59), G. Iancu (Ramalho 59), R. Tănasă – Işfan (I. Cojocaru 79). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Milanov 69, Perica 71, Gnahore 90+2 / Larie 19, Işfan 70

Arbitri: Florin Andrei – Adrian Popescu, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
23:59
VIDEOSporting – Moreirense 3-0. Campioana a urcat pe locul 2 în Liga Portugal
23:56
Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!”
23:48
Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul
23:44
Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu
23:44
Zeljko Kopic, supărat după Dinamo – Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră”
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 3 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 4 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională 5 Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB! 6 Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca