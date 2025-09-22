"Nu am jucat ce trebuia" Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo - Farul 1-1! - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a susţinut că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuia să abordeze altfel a doua repriză.

După ce a controlat jocul în prima repriză şi a intrat la cabine cu avantaj, Dinamo a cedat centrul terenului în repriza secundă, iar constănţenii au ratat mai multe ocazii de gol. Dinamo a ratat şansa de a urca pe locul 2, fiind, în acest moment, pe locul 3, la egalitate de puncte, 19, cu FC Botoşani, care a învins-o cu 3-1 pe FCSB în etapa a 10-a.

Nicolescu: “Am intrat prea relaxaţi după prima repriză”

“Asta e, a fost un joc. În a doua repriză nu am jucat ce trebuia. Poate am intrat prea relaxaţi după prima repriză. Am ratat cu uşurinţă ocazii care ne-ar fi putut duce la 2, 3-0, să câştigăm meciul. Per ansamblu, un meci frumos, pe care nu am reuşit să îl ducem până la capăt.

Trebuie să învăţăm din asta, probabil a fost şi presiunea faptului că puteam urca pe locul 2. Jucătorii ascultă şi ei, urmăresc.

Mazilu cred că intră odată cu Mihai în pregătirea cu echipa. Mai degrabă în partea a doua a sezonului va intra şi va arăta ce a arătat înainte să plece”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro după Dinamo – Farul 1-1.