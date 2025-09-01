Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu. Ce i-a putut spune după controversele din CFR - FCSB 2-2 - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a ferit și a transmis un mesaj direct pentru Sebastian Colțescu, după fazele controversate din duelul CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a opta a Ligii 1.
Campioana a cerut mai multe penalty-uri în duelul din Gruia, arbitrul acordând unul singur, în minutul 43, atunci când Florin Tănase l-a transformat fără emoții.
Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2
Mihai Stoica s-a plâns de faza petrecută în careul clujenilor în minutul 83, atunci când după un șut al lui Adrian Șut, balonul a fost atins cu cotul de Adrian Păun. Sebastian Colțescu nu a fost chemat să revadă faza la marginea terenului, în camera VAR aflându-se Ovidiu Hațegan.
„Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”, a transmis Mihai Stoica, pe Facebook, după CFR Cluj – FCSB 2-2.
FCSB a cerut penalty și în minutul 80, atunci când Denis Alibec a fost ținut de tricou în careu de Matei Ilie. Nici la momentul respectiv, Sebastian Colțescu nu a fost notificat din camera VAR, pentru a revedea faza.
Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR – FCSB 2-2
Gigi Becali consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty la o fază din minutul 80, atunci când Denis Alibec a fost ținut de tricou în careu de Matei Ilie.
„La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: ‘Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!’.
Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: ‘Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor’. Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.