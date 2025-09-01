Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu. Ce i-a putut spune după controversele din CFR - FCSB 2-2 - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a ferit și a transmis un mesaj direct pentru Sebastian Colțescu, după fazele controversate din duelul CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a opta a Ligii 1.

Campioana a cerut mai multe penalty-uri în duelul din Gruia, arbitrul acordând unul singur, în minutul 43, atunci când Florin Tănase l-a transformat fără emoții.

Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Mihai Stoica s-a plâns de faza petrecută în careul clujenilor în minutul 83, atunci când după un șut al lui Adrian Șut, balonul a fost atins cu cotul de Adrian Păun. Sebastian Colțescu nu a fost chemat să revadă faza la marginea terenului, în camera VAR aflându-se Ovidiu Hațegan.

„Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”, a transmis Mihai Stoica, pe Facebook, după CFR Cluj – FCSB 2-2.

FCSB a cerut penalty și în minutul 80, atunci când Denis Alibec a fost ținut de tricou în careu de Matei Ilie. Nici la momentul respectiv, Sebastian Colțescu nu a fost notificat din camera VAR, pentru a revedea faza.