Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a tras un semnal de alarmă privind impactul financiar major pe care l-ar avea ratarea calificării în cupele europene. Oficialul roș-albaștrilor estimează pierderi de aproximativ 5-6 milioane de euro, într-un sezon în care principalul obiectiv – calificarea în play-off – a fost compromis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Declarațiile au venit după înfrângerea suferită în fața celor de la FC Botoșani, rezultat care complică serios drumul spre Europa. Managerul celor de la FCSB a explicat că veniturile obținute în acest sezon din competițiile UEFA au fost consistente, însă o parte importantă din bani au ajuns tot la jucători, urmare a bonusurilor oferite de Becali.

„Dacă nu prindem cupele europene nu e chiar 8-10 milioane de euro pierderea. Foarte mulți bani de acolo se regăsesc și în premierile jucătorilor, în contractele lor. Minusul ar fi undeva acolo, 5-6 milioane de euro, sunt bani foarte mulți”, a declarat Stoica pentru Fanatik.ro.

Oficialul FCSB a oferit și detalii despre încasările din acest sezon: „Anul ăsta au fost încasări foarte slabe față de anul trecut. Ne-am dus mult în încasări pentru că în meciul cu Manchester United s-au bătut toate recordurile. Am luat în jur de două milioane de euro. Din peste trei milioane cât s-au încasat pentru ediția trecută din Europa League, peste jumătate au fost cu Manchester United.”

Stoica a explicat că simpla participare în preliminariile Conference League nu este suficientă pentru stabilitatea financiară a clubului. „E o miză foarte importantă să ne calificăm în faza principală din cupele europene. Nu e suficient doar să mergi. Am mai pățit-o când am fost eliminați de Șahtior Karagandy și n-am luat nimic”, a concluzionat acesta.