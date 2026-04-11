Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a tras un semnal de alarmă privind impactul financiar major pe care l-ar avea ratarea calificării în cupele europene. Oficialul roș-albaștrilor estimează pierderi de aproximativ 5-6 milioane de euro, într-un sezon în care principalul obiectiv – calificarea în play-off – a fost compromis.
Declarațiile au venit după înfrângerea suferită în fața celor de la FC Botoșani, rezultat care complică serios drumul spre Europa. Managerul celor de la FCSB a explicat că veniturile obținute în acest sezon din competițiile UEFA au fost consistente, însă o parte importantă din bani au ajuns tot la jucători, urmare a bonusurilor oferite de Becali.
„Dacă nu prindem cupele europene nu e chiar 8-10 milioane de euro pierderea. Foarte mulți bani de acolo se regăsesc și în premierile jucătorilor, în contractele lor. Minusul ar fi undeva acolo, 5-6 milioane de euro, sunt bani foarte mulți”, a declarat Stoica pentru Fanatik.ro.
Oficialul FCSB a oferit și detalii despre încasările din acest sezon: „Anul ăsta au fost încasări foarte slabe față de anul trecut. Ne-am dus mult în încasări pentru că în meciul cu Manchester United s-au bătut toate recordurile. Am luat în jur de două milioane de euro. Din peste trei milioane cât s-au încasat pentru ediția trecută din Europa League, peste jumătate au fost cu Manchester United.”
Stoica a explicat că simpla participare în preliminariile Conference League nu este suficientă pentru stabilitatea financiară a clubului. „E o miză foarte importantă să ne calificăm în faza principală din cupele europene. Nu e suficient doar să mergi. Am mai pățit-o când am fost eliminați de Șahtior Karagandy și n-am luat nimic”, a concluzionat acesta.
