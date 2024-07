Mihai Stoica s-a opus unui transfer la FCSB! Jucătorul a fost dorit de Gigi Becali, dar mutarea a picat - Antena Sport

„Am văzut meciurile jucate în Europa League anul trecut la Sheriff. Un stângaci foarte înalt cu o viteză destul de bună. Are calitate, clar, din moment ce Genoa a dat două milioane şi jumătate pe el. Dar să-l iei împrumut… Nu cred că poate fi o soluţie cum e un jucător cu experienţă care vine să te ajute.

Eu îl ştiu, l-am urmărit, nu… Are calităţi, dar îl iei împrumut să-l creşti pentru alţii? Opţiunea de cumpărare să fie la îndemâna noastră? E un site pe care apar toate salariile şi are 350.000 net acolo, în condiţiile în care Puşcaş are 900.000 net la Genoa”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.