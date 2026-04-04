“Milițian pușcăriaș”. Suporterii lui Dinamo și FC Argeș, uniți împotriva modificărilor legii “Dumitru Dragomir”

Meciul dintre Dinamo și FC Argeș a fost marcat de proteste din partea suporterilor ambelor echipe îndreptate către modificările aduse Legii 4/2008, care au fost recent adoptate în Senat. Facțiuni ale ambelor cluburi au avut mesaje extrem de critice, alb-roșiii îndreptându-și furia chiar asupra lui Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal care dă denumirea populară a legii.

Ziua de 1 aprilie a fost marcată de adoptarea în Senat a modificărilor aduse de Ionuț Stroe la Legea 4, o decizie care nu a fost primită cu bine de cluburile din Liga 1, care și-au exprimat nemulțumirea prin comunicate. La trei zile distanță, suporterii lui Dinamo și FC Argeș și-au exprimat și ei poziția cu privire la ce s-a întâmplat în Parlament la meciul de la Mioveni, încheiat cu scorul de 1-1.

Bannerele afișate de fani la FC Argeș – Dinamo

Fanii piteștenilor au afișat următorul banner, cu trimitere directă la măsurile vizate de modificările din Legea 4, cunoscută și drept Legea “Dumitru Dragomir”: “Ați rezolvat problema / Vreți liniște pe stadioane / Dar problema e mult mai mare / Din cauza voastră, românii mor de foame“.

Suporterii lui Dinamo și-au făcut și ei simțită prezența în acest sens. Alb-roșiii au afișat un banner pe care scria “Legea 4“, mesaj tăiat cu o linie roșie. Ulterior a apărut și un banner mai mare cu trimitere directă la fostul șef al LPF: “Legea unui milițian pușcăriaș / Reper pentru senatorii lași“.

În plus, fanii ambelor echipe au strigat: “Libertate pentru suporteri!“.