Home | Fotbal | Liga 1 | “Milițian pușcăriaș”. Suporterii lui Dinamo și FC Argeș, uniți împotriva modificărilor legii “Dumitru Dragomir”

“Milițian pușcăriaș”. Suporterii lui Dinamo și FC Argeș, uniți împotriva modificărilor legii “Dumitru Dragomir”

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 21:41

Comentarii
Milițian pușcăriaș. Suporterii lui Dinamo și FC Argeș, uniți împotriva modificărilor legii Dumitru Dragomir

Bannerul afișat de suporterii lui Dinamo la meciul cu FC Argeș / Sport Pictures

Meciul dintre Dinamo și FC Argeș a fost marcat de proteste din partea suporterilor ambelor echipe îndreptate către modificările aduse Legii 4/2008, care au fost recent adoptate în Senat. Facțiuni ale ambelor cluburi au avut mesaje extrem de critice, alb-roșiii îndreptându-și furia chiar asupra lui Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal care dă denumirea populară a legii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de 1 aprilie a fost marcată de adoptarea în Senat a modificărilor aduse de Ionuț Stroe la Legea 4, o decizie care nu a fost primită cu bine de cluburile din Liga 1, care și-au exprimat nemulțumirea prin comunicate. La trei zile distanță, suporterii lui Dinamo și FC Argeș și-au exprimat și ei poziția cu privire la ce s-a întâmplat în Parlament la meciul de la Mioveni, încheiat cu scorul de 1-1.

Bannerele afișate de fani la FC Argeș – Dinamo

Fanii piteștenilor au afișat următorul banner, cu trimitere directă la măsurile vizate de modificările din Legea 4, cunoscută și drept Legea “Dumitru Dragomir”: “Ați rezolvat problema / Vreți liniște pe stadioane / Dar problema e mult mai mare / Din cauza voastră, românii mor de foame“.

Suporterii lui Dinamo și-au făcut și ei simțită prezența în acest sens. Alb-roșiii au afișat un banner pe care scria “Legea 4“, mesaj tăiat cu o linie roșie. Ulterior a apărut și un banner mai mare cu trimitere directă la fostul șef al LPF: “Legea unui milițian pușcăriaș / Reper pentru senatorii lași“.

În plus, fanii ambelor echipe au strigat: “Libertate pentru suporteri!“.

Reclamă
Reclamă

Ce prevăd Legea 4/2008 și modificările lui Ionuț Stroe

Printre cele mai importante amendamente din legea schimbată de el se numără următoarele aspecte:

  • consumul de alcool să fie permis doar din locuri de pe stadion unde nu poți urmări partida;
  • amenzi de până la cinci ori mai mari pentru suporteri recalcitranți;
  • posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul suporterilor pe stadion printr-un simplu proces verbal.

Legea privind consumul de alcool pe stadioane și drepturile suporterilor a fost un subiect constant în fotbalul românesc, fiind pus pe agendă recent de Ciprian Paraschiv, deputat AUR. Parlamentarul și-ar fi dorit ca prin Legea 4 să se permită pe stadioane consumul de băuturi slab alcoolizate, dar și ca fanii să fie interziși doar în urma unor decizii ale instanțelor.

Proiectul a ajuns până la urmă pe masa Senatului, însă sub altă formă, modificările fiind efectuate de Ionuț Stroe, fostul Ministru al Sportului. Voturile au arătat în felul următor: 64 de voturi pentru, 33 împotrivă și 2 abțineri.

Reclamă

În prezent, odată cu adoptarea legii lui Ionuț Stroe din Senat, aceasta se va îndrepta către Camera Deputaților, care are calitate de for decizional.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
