Mircea Lucescu a "rupt tăcerea" după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: "Mă supără" - Antena Sport

Mircea Lucescu a "rupt tăcerea" după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: "Mă supără"

Mircea Lucescu a "rupt tăcerea" după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: "Mă supără"

Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără”

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 18:18

Mircea Lucescu a rupt tăcerea după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: Mă supără

Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mircea Lucescu a oferit o primă reacție după ce FCSB a intrat într-o criză totală în ultima săptămână, ratând play-off-ul și pierzându-și și antrenorul, pe Elias Charalambous, care și-a dat demisia. “Il Luce” a preferat să nu comenteze decizia luată de cipriot, dar a spus că lipsa roș-albaștrilor din Top 6 e ceva ce poate afecta și echipa națională.

România este la aproximativ două săptămâni distanță de barajul pentru Cupa Mondială contra Turciei, dar Mircea Lucescu și-a rupt din timp să vorbească despre cel mai important subiect din fotbalul românesc: ratarea play-off-ului de la FCSB și criza de la club.

Declarațiile lui Mircea Lucescu despre FCSB

Întrebat inițial despre plecarea lui Charalambous de la echipă, selecționerul de 80 de ani a evitat subiectul preferând să nu intre în polemici. Totuși, “Il Luce” nu s-a ferit să spună că nu e deloc mulțumit de faptul că FCSB a ratat în premieră play-off-ul de la implementarea acestui format.

(n.r. ce părere aveți despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB?) Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale.

Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase.

Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special. Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea“, a spus selecționerul pentru prosport.ro.

Recent, FCSB și-a aflat și programul complet din play-out, urmând să debuteze contra ultimei clasate, Metaloglobus.

