Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: "Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă" - Antena Sport

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a avu t un discurs dur la finalul meciului cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. “Câinii” au deschis scorul prin Musi, în minutul 17, dar echipa lui Mirel Rădoi a reuşit să întoarcă scorul prin Teles şi Badelj.
În minutul 65, liderul din Liga 1 a rămas fără Nicuşor Bancu, eliminat în urma unei faze controversate. Oltenii au cerut şi eliminarea lui Armstrong la aceeaşi fază, dar scoţianul a scăpat nesancţionat. În cele din urmă, Dinamo a marcat prin Alex Pop în minutul 90, iar punctele puse în joc pe Ion Oblemenco s-au împărţit.
Mirel Rădoi, discurs dur după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Încep să se teamă de noi”
La finalul meciului, Mirel Rădoi a fost un car de nervi şi nu i-a menajat pe dinamovişti. Antrenorul Universităţii Craiova i-a înţepat pe “câini”, punând la zid şi arbitrajul.
El şi-a felicitat jucătorii pentru atitudine şi consideră că celelalte echipe din Liga 1 încep să se sperie de Universitatea Craiova:
“S-a terminat meciul. Nu ați fost în stare să ne bateți 11 contra 10 sau 12, 13, câți ați fost. Pe mine m-a bucurat că la final am văzut bucuria aia pentru un punct cu Universitatea Craiova în 10 oameni. Asta înseamnă că am fost tari.
Chiar devenim o echipă bună, chiar încep să se teamă de noi. În momentul în care tu cânți așa ți te bucuri că ai câștigat un punct în deplasare 11 contra 10, pentru mine a fost un moment de satisfacție când am auzit. Sincer că spun. D-asta îmi și felicit jucătorii pentru atitudine, pentru determinare, pentru felul în care au interpretat anumite momente. Chiar am arătat ca o echipă europeană”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.
