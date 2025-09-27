Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: "Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă" - Antena Sport

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a avu t un discurs dur la finalul meciului cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. “Câinii” au deschis scorul prin Musi, în minutul 17, dar echipa lui Mirel Rădoi a reuşit să întoarcă scorul prin Teles şi Badelj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 65, liderul din Liga 1 a rămas fără Nicuşor Bancu, eliminat în urma unei faze controversate. Oltenii au cerut şi eliminarea lui Armstrong la aceeaşi fază, dar scoţianul a scăpat nesancţionat. În cele din urmă, Dinamo a marcat prin Alex Pop în minutul 90, iar punctele puse în joc pe Ion Oblemenco s-au împărţit.

Mirel Rădoi, discurs dur după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Încep să se teamă de noi”

La finalul meciului, Mirel Rădoi a fost un car de nervi şi nu i-a menajat pe dinamovişti. Antrenorul Universităţii Craiova i-a înţepat pe “câini”, punând la zid şi arbitrajul.

El şi-a felicitat jucătorii pentru atitudine şi consideră că celelalte echipe din Liga 1 încep să se sperie de Universitatea Craiova:

“S-a terminat meciul. Nu ați fost în stare să ne bateți 11 contra 10 sau 12, 13, câți ați fost. Pe mine m-a bucurat că la final am văzut bucuria aia pentru un punct cu Universitatea Craiova în 10 oameni. Asta înseamnă că am fost tari.