Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: "Să se ducă acasă!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”

Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”

Publicat: 25 septembrie 2025, 14:09

Comentarii
Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: Să se ducă acasă!

Mirel Rădoi, la finalul unui meci - Sport Pictures

Universitatea Craiova – Dinamo este derby-ul etapei a 11-a a Ligii 1, un meci care vine chiar înaintea debutului oltenilor în grupa de Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi primul meci al sezonului de Liga 1, iar Mirel Rădoi a făcut un anunţ clar: orice jucător va fi cu gândul la duelul cu Rakow, nu va face parte din lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„(n.r. dacă se gândește la meciul cu Rakow) Nu, și vă spun de ce. Chiar dacă ar fi adevărat, aș recunoaște doar pe jumătate, dar nu, pentru că dacă voi auzi pe cineva că va vorbi despre partida la Rakow, la fel, nu va face parte din lot la partida din Polonia, cum am făcut și la returul cu Basaksehir.

Decizia radicală luată de Mirel Rădoi

Noi trebuie să ne concentrăm pe Dinamo și după aceea avem destule zile să ne gândim și la următorul adversar. Cea mai importantă partidă, și în momentul ăsta nu e doar pentru echipă, nu e doar pentru club și este și pentru suporteri, e partida cu Dinamo.

Deci oricine altcineva dorește să se gândească la Rakow, din punctul meu de vedere, poate să vină la mine, să se ducă acasă, să-și petreacă timpul cu familia și nu avea niciun fel de problemă.

Pentru că dacă cineva simt că nu va fi concentrat cu Dinamo, nu că nu va juca, nu va fi nici în lotul pentru această partidă.

Reclamă
Reclamă

Deci pentru noi cea mai importantă partidă în acest moment este Dinamo. Cel mai bun prilej pentru a câștiga este ultimul antrenament de azi ca să vedem cine va face parte din lot și să ne putem da și noi seama în totalitate despre primul 11 cu Dinamo”, a spus Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa vineri, de la ora 21:00. Pentru olteni, va urma partida de joia viitoare, pe 2 octombrie, cu Rakow, în deplasare.

CSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul RomânieiCSAT decide lanțul de comandă pentru doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul României
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
Observator
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa
13:49
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”
13:15
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi
13:12
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura”
12:45
EXCLUSIVDaria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare”
12:43
Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari”
12:20
Sergio Ramos a ratat o “Panenka” atunci când echipa sa conducea cu 1-0. A urmat o mare umilinţă pentru iberic
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu