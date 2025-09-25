Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: "Să se ducă acasă!" - Antena Sport

Universitatea Craiova – Dinamo este derby-ul etapei a 11-a a Ligii 1, un meci care vine chiar înaintea debutului oltenilor în grupa de Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi primul meci al sezonului de Liga 1, iar Mirel Rădoi a făcut un anunţ clar: orice jucător va fi cu gândul la duelul cu Rakow, nu va face parte din lot.

„(n.r. dacă se gândește la meciul cu Rakow) Nu, și vă spun de ce. Chiar dacă ar fi adevărat, aș recunoaște doar pe jumătate, dar nu, pentru că dacă voi auzi pe cineva că va vorbi despre partida la Rakow, la fel, nu va face parte din lot la partida din Polonia, cum am făcut și la returul cu Basaksehir.

Decizia radicală luată de Mirel Rădoi

Noi trebuie să ne concentrăm pe Dinamo și după aceea avem destule zile să ne gândim și la următorul adversar. Cea mai importantă partidă, și în momentul ăsta nu e doar pentru echipă, nu e doar pentru club și este și pentru suporteri, e partida cu Dinamo.

Deci oricine altcineva dorește să se gândească la Rakow, din punctul meu de vedere, poate să vină la mine, să se ducă acasă, să-și petreacă timpul cu familia și nu avea niciun fel de problemă.

Pentru că dacă cineva simt că nu va fi concentrat cu Dinamo, nu că nu va juca, nu va fi nici în lotul pentru această partidă.