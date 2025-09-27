Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul - Rapid. Victor Angelescu: „A vorbit cu suporterii” - Antena Sport

Victor Angelescu a dezvăluit motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe banca de rezerve în derby-ul dintre Petrolul și Rapid, din etapa a 11-a din Liga 1. Mijlocașul nu a mai fost titularizat după ce la finalul meciului din runda trecută, pierdut de giuleșteni cu Hermannstadt (1-2), s-a certat cu suporterii.

Președintele de la Rapid a transmis însă că Dobre se confruntă cu probleme medicale, motiv pentru care a fost menajat de Costel Gâlcă. În locul lui, a fost titularizat Rareș Pop.

Motivul pentru care Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă în Petrolul – Rapid

Victor Angelescu a declarat că Alexandru Dobre a resimțit un disconfort la ultimul antrenament al Rapidului, de dinaintea partidei cu Petrolul. Mijlocașul e pentru prima dată rezervă în acest sezon.

Totodată, Victor Angelescu a dezvăluit că Alexandru Dobre a fost sunat de suporteri după scandalul de la meciul cu Hermannstadt. Mijlocașul s-a împăcat cu fanii, după ce a fost înjurat copios în Giulești.

„A simțit ceva ieri la antrenament, Costel nu a vrut să riște, pare a fi o contractură. (N.r. S-a împăcat cu suporterii?) L-au contactat suporterii, au vrut să-și ceară scuze, au vorbit, lucrurile sunt normale”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro, înainte de Petrolul – Rapid.