Motivul startului de vis din Liga 1 al Universității Craiova: "E primul sezon în care Rotaru face asta" - Antena Sport

Motivul startului de vis din Liga 1 al Universității Craiova: “E primul sezon în care Rotaru face asta”

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 11:53

Jucătorii de la Universitatea Craiova, alături de Mirel Rădoi, pe teren / Sport Pictures

Startul de sezon foarte bun al Universității Craiova a fost analizat de Daniel Stanciu, omul care se află în conducerea unei revelații din acest sezon de Liga 1, FC Argeș. Oficialul nu s-a ferit să spună că un rol important în forma bună a alb-albaștrilor este legată de lipsa de implicare a lui Mihai Rotaru în cadrul clubului.

După primele 10 etape din Liga 1, Universitatea Craiova se află pe primul loc în Liga 1, la patru puncte distanță de ocupanta poziției secunde, FC Botoșani.

Mihai Rotaru, decisiv prin absența sa de la Craiova?

Daniel Stanciu a făcut o analogie între forma în care se află elevii lui Mirel Rădoi și faptul că Mihai Rotaru nu se mai bagă atât de mult în miezul clubului și doar își îndeplinește atribuțiile de patron. În plus, oficialul de la FC Argeș și-a imaginat și cum a decurs dialogul dintre antrenorul “leilor din Bănie” și finanțator, atunci când acesta s-a întors pe banca tehnică a oltenilor.

A intrat Rotaru mai devreme și m-am abținut să intervin. Știți de ce merge Craiova anul ăsta? V-ați gândit? Pentru că e primul sezon în care Rotaru n-are nicio treabă, nu se ocupă de conducerea clubului, nu se bagă peste echipă, nu face transferuri.

Pentru că Rădoi, în momentul în care s-a întors, a pus piciorul în prag și a spus: «Ok, merg până în vară, dar uite care sunt condițiile mele. Aici nu mai intră nimeni!». Adu-ți aminte că au «zburat» vreo câțiva din jurul echipei și din vestiar. Să nu întrebați cu ce se ocupau ăia în afară de fișa postului. Adică, mai informau și patronul ce se face“, a spus oficialul de la FC Argeș, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi a mai fost antrenor într-o perioadă la Universitatea Craiova între august și decembrie 2022, însă și-a dat demisia după doar 20 de meciuri.

Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul