„Ne-a anunțat prin mesaj”. Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „A fost normalitate la echipă”

Darius Olaru a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, în etapa a șasea de play-off. Căpitanul campioanei a marcat un gol în duelul cu „lupii”, Florin Tănase și Octavian Popescu fiind ceilalți marcatori ai roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu Petrolul a fost prima bifată de FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Antrenorul i-a pregătit pe campioni doar pentru cinci meciuri, în play-out.

Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Darius Olaru a dezvăluit că Mirel Rădoi i-a anunțat printr-un mesaj pe jucătorii campioanei de faptul că va pleca de la FCSB. Cu toate acestea, căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de faptul că acesta s-a despărțit de echipă atât de repede.

Olaru a declarat că pentru o perioadă, a simțit că la FCSB este „normalitate”, ținând cont că Rădoi a primit libertate deplină din partea lui Gigi Becali, care nu se mai implica deloc la echipă.

„Un meci pe care am știut să-l gestionăm, am încercat să facem ce am pregătit la antrenament, ne bucurăm că ne-a ieșit cam totul, am avut mai multe situații de a marca. Per total, cred că am meritat victoria. Am jucat luni, marți am fost liberi, antrenamente am avut miercuri și joi. Ai fost zile mai grele, ne doream că continuăm cu Mister Rădoi, dar viața merge mai departe, trebuie să ne găsim motivația, avem un obiectiv pentru care luptăm, barajul, prima dată cu locul 7-8, după cu cine vom juca.