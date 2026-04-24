„Ne-a anunțat prin mesaj”. Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „A fost normalitate la echipă”

Darius Olaru a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, în etapa a șasea de play-off. Căpitanul campioanei a marcat un gol în duelul cu „lupii”, Florin Tănase și Octavian Popescu fiind ceilalți marcatori ai roș-albaștrilor.
Partida cu Petrolul a fost prima bifată de FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Antrenorul i-a pregătit pe campioni doar pentru cinci meciuri, în play-out.
Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
Darius Olaru a dezvăluit că Mirel Rădoi i-a anunțat printr-un mesaj pe jucătorii campioanei de faptul că va pleca de la FCSB. Cu toate acestea, căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de faptul că acesta s-a despărțit de echipă atât de repede.
Olaru a declarat că pentru o perioadă, a simțit că la FCSB este „normalitate”, ținând cont că Rădoi a primit libertate deplină din partea lui Gigi Becali, care nu se mai implica deloc la echipă.
„Un meci pe care am știut să-l gestionăm, am încercat să facem ce am pregătit la antrenament, ne bucurăm că ne-a ieșit cam totul, am avut mai multe situații de a marca. Per total, cred că am meritat victoria. Am jucat luni, marți am fost liberi, antrenamente am avut miercuri și joi. Ai fost zile mai grele, ne doream că continuăm cu Mister Rădoi, dar viața merge mai departe, trebuie să ne găsim motivația, avem un obiectiv pentru care luptăm, barajul, prima dată cu locul 7-8, după cu cine vom juca.
(N.r. Cum a fost momentul despărțirii, Mirel Rădoi v-a anunțat că pleacă printr-un mesaj?) Cumva, mi-aș fi dorit să vină la noi la bază, să vorbească cu noi, cu toții ne-am fi dorit asta, ne-a anunțat printr-un mesaj. Despărțirile astea, tot timpul când echipa merge bine, sunt mai grele, dar trebuie să continuăm să ne pregătim indiferent cine va veni, dacă rămân Filip și Alin, noi ne vom pregăti la fel, suntem profesioniști, chiar dacă sunt momente mai grele, știm să le gestionăm.
(A fost un șoc pentru echipă) A fost un șoc, cumva pentru o perioadă scurtă de timp am simțit cu toții că e o normalitate, asta am simțit eu, cel puțin. Cum am spus, a fost un șoc, vom vedea în continuare. Eu, sincer, sunt român, am crescut cu el, l-am văzut ca jucător, m-a antrenat la U21 și la echipa mare, e un antrenor foarte bun, antrenamente foarte plăcute, tot modul lui de a lucra. Am învățat foarte multe, chiar dacă a fost o perioadă scurtă de timp.
Cum am zis, probabil va veni cineva. Nu vreau să mă pronunț. Echipa are calitate, trebuie să ne motivăm în continuare, trebuie să ne antrenăm bine, avem un obiectiv pentru care să lucrăm”, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.
